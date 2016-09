Hofburg-Wahl: FPÖ droht Höchstrichter mit Klage

Eidesstattliche Erklärung der Kanzlei Böhmdorfer: Von Überlegungen einer Wahlanfechtung erst Tage nach Stichwahl Kenntnis erlangt – ein Anti-Hofer-Rap sorgt auch für Empörung

Wien – Die Anwälte der FPÖ haben am Mittwoch die Mutmaßungen des Verfassungsrichters Johannes Schnizer, die Partei hätte die Anfechtung der Stichwahl bereits im Vorfeld vorbereitet, scharf zurückgewiesen. Die Kanzlei von Rechtsanwalt Dieter Böhmdorfer gab eine eidesstattliche Erklärung ab, wonach man von Überlegungen einer Wahlanfechtung erst Tage nach der Stichwahl Kenntnis erlangt habe.

Die Kanzlei veröffentlichte am Mittwoch einen offenen Brief an Verfassungsgerichtshof-Präsident Gerhart Holzinger, in dem die Vorwürfe Schnizers als "schwerwiegende Diffamierung" bezeichnet werden. "Die öffentliche Behauptung (...), der Wahlanfechtungsantrag wäre schon vor der Stichwahl am 22.5.2016 'von langer Hand' (...) vorbereitet worden, ist eine pauschale und schwerwiegende Diffamierung einer politischen Partei, ihrer Funktionäre und Mitarbeiter und vor allem auch unserer Rechtsanwaltskanzlei", schreibt Böhmdorfer in dem Brief.

Keine Planungen

Der FPÖ-Anwalt schließt in dem Schreiben via eidesstattlicher Erklärung aus, dass Planungen hinsichtlich einer Wahlanfechtung schon vor der Stichwahl am 22. Mai getätigt worden sein könnten: "Wir erklären deshalb ausdrücklich an Eides statt, dass wir von der Überlegung, dass die Bundespräsidentschaftswahl 2016 möglicherweise 'angefochten' wird, erst Tage nach dem Stichwahltagtermin 22.5.2016 Kenntnis erlangt haben, dass ferner in unserer Kanzlei erst im Zuge der Erteilung des dezidierten Vertretungsauftrages am 31.5.2016 der entsprechende Akt angelegt wurde und für uns (RA Mag. Rüdiger Schender und RA Dr. Dieter Böhmdorfer) nicht der geringste Hinweis erkennbar wurde, dass Vorbereitungsarbeiten für eine Wahlanfechtung vor dem 22.5.2016 durchgeführt worden sein könnten. Wir schließen dies gemäß unserem Wissensstand ausdrücklich aus. Wir hätten daran nicht mitgewirkt."

"Nicht die geringsten Anhaltspunkte"

Auch zu einem späteren Zeitpunkt seien der Kanzlei diesbezüglich "nicht die geringsten Anhaltspunkte" bekannt geworden. Bei den Vorwürfen handle es sich um eine "politische Vermutung eines Mitglieds des Verfassungsgerichtshofes, die nicht hingenommen werden kann", heißt es in dem Schreiben weiter. Schnizer hätte jederzeit in der Verhandlung vor dem VfGH Zeugen oder auch die Parteienvertreter "zu dem Thema 'Anfechtungsvorbereitung'" befragen können, betonte Böhmdorfer – er habe dies aber nicht getan. Die Vorwürfe Schnizers seien "nicht nur frei erfunden, sondern staats- und verfassungsrechtlich geradezu verantwortungslos". Damit werde "gezielt eine Verschwörungstheorie in die Welt gesetzt, die beabsichtigt, die Spaltung der österreichischen Gesellschaft durch Missbrauch der Autorität des Verfassungsgerichtshofes herbeizuführen".

Von Vorwürfen distanzieren

Abschließend äußert die Kanzlei in ihrem Schreiben an Holzinger die Hoffnung, "dass sich der Hohe Gerichtshof von diesen Vorwürfen in seiner Gesamtheit distanziert". Die Wahlanfechtung diene der Wahrung des demokratischen Prinzips. "Hoffentlich sehen Sie das, sehr geehrter Herr Präsident, und die anderen Mitglieder des Gerichtshofes auch so", heißt es in dem Schreiben. FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl kündigte unterdessen medienrechtliche Schritte gegen Schnizer an. "Herr Schnizer wird im Zusammenhang mit den von ihm öffentlich getätigten Unterstellungen gegenüber der FPÖ betreffend die Anfechtung der Bundespräsidentenstichwahl in den kommenden Tagen Post von unserem Medienanwalt Dr. Michael Rami erhalten", sagte er in einer Aussendung.

Die Freiheitlichen seien nicht gewillt, Schnizers "unwahre Behauptungen und Unterstellungen" widerspruchslos zur Kenntnis zu nehmen, so Kickl, der in den Äußerungen Schnizers eine "parteipolitisch motivierte öffentliche Falschdarstellung der freiheitlichen Vorgangsweise samt Wahlempfehlung für (Alexander, Anm.) Van der Bellen" ortete.

Von VfGH-Präsident Gerhart Holzinger gibt es bis dato nur eine knappe Meldung zu Schnizers Wortmeldungen. Dem "Kurier" teilte er in einer offiziellen Stellungnahme mit: "Es handelt sich um die Privatmeinung von Dr. Schnizer, dazu geben wir keinen Kommentar ab."

Freiheitliche sehen Verfassungsschutz gefordert

Ein YouTube-Video eines Rappers, der gegen FPÖ-Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer auftritt, empört die Freiheitlichen. Der vermummte Mann, der sich "Gauna" nennt, textet darin unter anderem: "Werde weiter gegen Rechte hetzen. Bis ein Politiker stirbt." FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl forderte am Mittwoch den Verfassungsschutz auf, gegen den anonymen Rapper vorzugehen. "Gauna" beschimpft in seinem zweiminütigem Clip "Politik Statement", in dem er vermummt vor einer Hütte im Wald auftritt, Hofer als "Nazi" und "Rechtsradikalen". Kickl sieht in der Ankündigung, weiter zu hetzen, "bis ein Politiker stirbt", eine Straftat. Das Team des Präsidentschaftskandidaten Alexander Van der Bellen distanziert sich von dem Rapper. Wahlkampfmanager Lothar Lockl: "Persönliche Untergriffe gegen Politiker oder gar Aufrufe zur Gewalt sind zu verurteilen und haben in der politischen Auseinandersetzung nichts verloren." (APA, red, 28.9.2016)