Netflix veröffentlicht Trailer zu Timberlake-Film

Regie führte Jonathan Demme, ab 12. Oktober online

Netflix veröffentlicht den Trailer zum Konzertfilm "Justin Timberlake + The Tennesee Kids". Regie führte Jonathan Demme ("Das Schweigen der Lämmer", "Fight Club", "Neil Young: Heart of Gold"). Der Netflix Originalfilm inszeniert den letzten Auftritt Timberlakes bei seiner 20/20 Experience World Tour in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. Der Entertainer hat zu dem Zeitpunkt 134 Konzerte in zwei Jahren hinter sich.

"Justin Timberlake + The Tennesee Kids" ist eine Playtone Production, die von Netflix erworben wurde. Rocco Caruso, H.H. Cooper, Rick Yorn, Johnny Wright und Michael Rapino fungieren als ausführende Produzenten. Live Nation Productions finanzierte den Film. (red, 28.9.2016)