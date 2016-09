Aleppo: Rebellen-Krankenhaus bei Luftangriff zerstört

Patienten in anderes Krankenhaus verlegt – Bodenangriff wird vorbereitet

Damaskus – Die syrische Armee treibt mit Luftangriffen und Vorstößen von Bodentruppen die Offensive gegen die Rebellen-Enklave in der Metropole Aleppo voran. Eine Klinik müsse nach Raketeneinschlägen geräumt werden, sagte am Mittwoch ein medizinischer Helfer der Nachrichtenagentur Reuters.

"Ein Kampfflugzeug flog über uns und fing an, Raketen auf das Krankenhaus abzufeuern", berichtete der Radiologe Mohammed Abu Rajab. "Der Schutt fiel auf die Patienten in der Intensivstation." Der Stromgenerator des Krankenhauses M10 und die Sauerstoffversorgung der Patienten seien ausgefallen. Die Verletzten und Kranken seien in ein anderes Krankenhaus verlegt worden.

Angriffe auf mehreren Frontabschnitten

Nach Angaben von Vertretern der Rebellen griffen Soldaten des Präsidenten Bashar al-Assad auf mehreren Frontabschnitten an. Offenkundig werde ein Bodenangriff auf die Innenstadtbereiche vorbereitet. Am Dienstag hatte die Armee nach tagelangen Luftangriffen eine großangelegte Bodenoffensive gestartet. Sollte Assad Aleppo vollständig unter seine Kontrolle bringen können, wäre das sein größter militärischer Erfolg in dem vor fünf Jahren ausgebrochenen Bürgerkrieg.

Im umzingelten Ostteil der Großstadt, der von Aufständischen gehalten wird, wurde Mittwochfrüh auch eine Bäckerei getroffen. Nach Angaben der oppositionellen Syrischen Beobachtergruppe für Menschenrechte wurden mindestens sechs der auf Brot wartenden Menschen getötet. (APA, Reuters, 28.9.2016)