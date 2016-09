Lara Croft in 4K: "Rise of the Tomb Raider" auf PS4 Pro gezeigt

Neuer Trailer für das PS4 Pro-Update und Bilder für das DLC "Blutsbande" veröffentlicht

Ein neuer Trailer zu Lara Crofts Abenteuer "Rise of the Tomb Raider" wurde für die PS4 Pro veröffentlicht und zeigt das letzte Game der Reihe in 4K-Auflösung. Im Zuge des Trailers sind auch neue Bilder für das DLC "Blutsbande" erschienen, die die Archäologin im Anwesen ihrer Kindheit zeigen.

foto: crystaldynamics/sony Lara Croft gibt es auf der PS4 Pro in 4K zu bewundern.

Archäologie in 4K

Der Trailer bietet zum ersten Mal einen Eindruck von Lara Crofts Trip in auf der kommenden Konsole. "Rise of the Tomb Raider", das im Oktober für die PS4 erscheint, bekommt ein kostenloses Grafikupdate für die PS4 Pro spendiert.

playstation eu PS4 Pro Gameplay Trailer.

Zusätzlich zum 4K-Trailer wurden den Fans auch neue Bilder zu Lara Crofts Sidequest "Blutsbande" auf dem PlayStation Blog zugänglich gemacht. Wie der GamesStandard bereits berichtete, muss Lara im DLC in das Anwesen ihrer Eltern zurück, um dort einen Beweis für ihren Erbanspruch zu finden. In einem weiteren Modus kann das heruntergekommen Gebäude nicht nur auf Rätsel und Hinweise hin untersucht werden, sondern muss auch noch von Zombies befreit werden. "Blutsbande" kann laut Sony auch mit Virtual Reality-Brille gespielt werden. (rec, 28.9.2016)

"Rise of the Tomb Raider" erscheint am 11. Oktober für die PS4.