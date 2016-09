"Ein Licht ist ausgegangen"

Papst, Clinton, Hollande, Trudeau, Prinz Charles und Königinmutter Beatrix haben sich angesagt – Politiker aus aller Welt würdigen Peres

Zum Begräbnis des israelischen Ex-Präsidenten Schimon Peres werden führende Persönlichkeiten aus aller Welt erwartet. Aus Deutschland komme Bundespräsident Joachim Gauck, teilte das israelische Außenministerium am Mittwoch mit. US-Präsident Barack Obama und sein Außenminister John Kerry haben sich angekündigt.

Außerdem sollen unter anderem Papst Franziskus, Hillary und Bill Clinton, der französische Präsident François Hollande, der kanadische Präsident Justin Trudeau, der britische Kronprinz Charles und die niederländische Königinmutter Beatrix kommen. Wer Österreich vertritt, war am Mittwoch in der Früh noch nicht bekannt. Mit dem Begräbnis wird am Freitag gerechnet.

Israels Präsident Reuven Rivlin hat seinen verstorbenen Amtsvorgänger als prägenden Visionär für den Staat Israel bezeichnet. "Es gibt kein Kapitel in der Geschichte des Staates Israel, in dem Schimon keine Rolle gespielt oder kein Stück geschrieben hat", sagte Peres während eines Staatsbesuches in der Ukraine am Mittwoch. "Als Einzelner hat er eine ganze Nation auf den Flügeln der Vorstellungskraft und seiner Vision getragen." Der 93-jährige Friedensnobelpreisträger war in der Nacht zum Mittwoch zwei Wochen nach einem schweren Schlaganfall gestorben. Peres war von 2007 bis 2014 Staatspräsident gewesen. "Schimon hat uns dazu gebracht, weit in die Zukunft zu schauen, und wir haben ihn geliebt", sagte Rivlin. Er habe den Menschen Hoffnung verliehen. "Der Geist der Hoffnung und des Friedens war sein Weg und Wunsch."

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seine Ehefrau Sara haben mit tiefer Trauer auf seinen Tod reagiert. Peres sei vom ganzen Volk geliebt worden, hieß es am Mittwoch in der Mitteilung von Netanjahus Büro. Die Regierung werde sich zu einer Trauersitzung versammeln.

Die Nachricht vom Tod des ehemaligen israelischen Präsident hat weltweit Bestürzung ausgelöst. US-Präsident Barack Obama würdigte den Verstorbenen als einen Freund, der seinen Traum vom Frieden niemals aufgegeben habe. "Es gibt wenige Menschen auf der Welt, die den Lauf der menschlichen Geschichte verändern", erklärte Obama in Washington. "Mein Freund Shimon war einer dieser Menschen."

"Ein Licht ist ausgegangen, aber die Hoffnung, die er uns gegeben hat, wird für immer brennen", so Obama. "Schimon Peres war ein Kämpfer für Israel, für das jüdische Volk, für Gerechtigkeit, für Frieden und für den Glauben, dass wir der besten Version unserer selbst treu bleiben können – bis zum Ende unserer irdischen Zeit und in dem Vermächtnis, das wir anderen überlassen."

In Berlin würdigte der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck neben dem Ringen des Verstorbenen um Frieden zwischen Israel und den Palästinensern vor allem seine Bereitschaft zur Versöhnung. "Trotz der Gräueltaten, die Deutsche an seiner Familie und seinem Volk während des Holocausts verübten, reichte Shimon Peres uns die Hand. Für diese Haltung sind wir ihm von Herzen dankbar." Peres habe sein Leben in den "Dienst von Frieden und Versöhnung" gestellt, heißt es im Kondolenzschreiben Gaucks.

Frankreichs Präsident Francois Hollande hat Shimon Peres als "einen der glühendsten Verteidiger" des Friedens gewürdigt. Peres habe in der Schaffung eines Palästinenserstaats die einzige Garantie für eine sichere Zukunft Israels gesehen, hieß es in einer Mitteilung des Élysée Palastes. "Er war ein Visionär, der seine Gesprächspartner mit seiner Fähigkeit beeindruckt, gewagte Initiativen und neue Ideen vorzuschlagen, um sich in Richtung dieses Ideals zu bewegen." Premierminister Manuel Valls nannte Peres auf Twitter "ein Gewissen der Menschheit".

Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier würdigte Peres als "großen Staatsmann". Israel habe "einen seiner Gründungsväter und Deutschland einen hoch geschätzten Freund und Partner verloren", erklärte Steinmeier am Mittwoch. "Seine Verdienste um Israel, das Land der Überlebenden, das er mit aufgebaut und über lange Jahrzehnte mit Wort und Tat geprägt hat, lassen sich kaum ermessen." Pereshabe sich "im festen Willen, Vergangenheit und Zukunft zu verbinden, für die einzigartige Freundschaft zwischen Israel und Deutschland eingesetzt".

Österreichs Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich tief betroffen von der Nachricht des Todes von Shimon Peres gezeigt. Die Nachricht erfülle ihn "mit tiefer Trauer", teilte Kurz am Mittwoch mit. Sein Tod sei ein "großer Verlust für Israel und für die ganze Welt".

Peres habe immer nach Frieden gestrebt, sagte Kurz: "Präsident Peres war bekannt dafür, die Welt mit den Augen eines Optimisten zu sehen – und stets nach Frieden und Ausgleich zu suchen. Er hat die Geschicke Israels in den verschiedensten politischen Funktionen über Jahrzehnte mitgestaltet und so Israels Politik sowie Rolle in der Welt nachhaltig geprägt."

Der Außenminister betonte weiter: "Es war für mich ein besonderes Privileg, mit diesem großen Staatsmann sowohl in Wien als auch in Jerusalem zusammentreffen zu können." Shimon Peres habe viele Menschen in Israel und weltweit inspiriert. (Reuters, APA, red, 28.9.2016)