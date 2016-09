Brexit und Terrorangst drücken auf Kauflust der Deutschen

Verbraucherstimmung im September leicht eingetrübt

Nürnberg – Der Brexit und die Angst vor weiteren Terroranschlägen bremsen die Kauflust der Deutschen. Nach einem zuletzt anhaltenden Aufwärtstrend habe sich die Verbraucherstimmung im September leicht eingetrübt, berichtete das Marktforschungsunternehmen GfK am Mittwoch in Nürnberg.

Ökonomen hatten mit einem unveränderten Wert gerechnet. Allerdings bleibt die Verbraucherstimmung auf sehr hohem Niveau: Das Barometer liegt nur leicht unter dem Vormonatswert, der zuletzt vor 15 Jahren übertroffen wurde.

"Offenbar sehen die Bundesbürger die deutsche Wirtschaft in den nächsten Monaten auf einem schwächeren Wachstumskurs", erklärte GfK-Experte Rolf Bürkl den leichten Rückgang. Sie schraubten ihre Konjunkturerwartungen daher bereits den dritten Monat in Folge nach unten. Die deutschen Top-Manager rechnen dagegen mit einem goldenen Herbst für Europas größte Volkswirtschaft: Der Ifo-Geschäftsklimaindex erklomm im September den höchsten Stand seit fast zweieinhalb Jahren, ungeachtet der Verunsicherung durch das Anti-EU-Votum der Briten und der schwachen Weltkonjunktur.

Weniger Optimismus

Die Verbraucher sind auch nicht mehr ganz so optimistisch wie zuletzt, was die Entwicklung ihrer eigenen Einkommen betrifft. Allerdings bleibt dieser Teilindikator auf einem sehr hohen Niveau. "Hinsichtlich ihrer künftigen finanziellen Situation sind und bleiben die Verbraucher somit überaus optimistisch", sagte Bürkl. "Eine sehr stabile Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt mit noch zunehmender Beschäftigung sorgt dafür, dass auch die tariflichen Einkommen spürbar steigen." Wegen der sehr niedrigen Inflation bleibe auch real mehr in den Geldbeuteln.

Leicht nachgelassen hat die Bereitschaft zu größeren Anschaffungen. "Die Kauflust bleibt weiter ungebrochen", sagte Bürkl dazu. "Solange der Arbeitsmarkt rund läuft und die Beschäftigten demnach keine Sorge um ihren Arbeitsplatz haben müssen, dürften die Signale für den Konsum weiter auf grün stehen." Zudem sei das Sparen angesichts anhaltend niedriger Zinsen weiter unattraktiv. (APA, 28.9.2016)