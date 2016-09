Telefonica bringt britisches O2-Geschäft an die Börse

Insider: 30 Prozent von O2 sollen verkauft werden – Erstnotiz im Dezember geplant – O2-Verkauf an Hutchison scheiterte im Mai

Der spanische Telekommunikationskonzern Telefonica will Insidern zufolge rund 30 Prozent seiner britischen Mobilfunktochter O2 an die Londoner Börse bringen. Telefonica-Chef Jose Maria Alvarez-Pallete peile eine Erstnotiz im Dezember an, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen. Er habe die Konsortialführer UBS, Morgan Stanley and Barclays zur Eile gedrängt.

O2 kämpft gegen Schuldenberg

O2 könnte bei dem Börsengang mit 10 Mrd. Pfund (11,5 Mrd. Euro) bewertet werden. Telefonica versucht derzeit, seinen Schuldenberg abzutragen. Ein O2-Verkauf an den chinesischen Mobilfunkanbieter Hutchison Holdings scheiterte im Mai am Widerstand der europäischen Wettbewerbshüter.

Telefonica lehnte eine Stellungnahme zu möglichen Börsenplänen ab. O2 verwies auf eine frühere Mitteilung der spanischen Muttergesellschaft, wonach verschiedene strategische Optionen für O2 geprüft werden. Die Banken waren nicht zu erreichen oder nicht zu einer Stellungnahme bereit. (APA, 27.09.2016)