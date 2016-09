Historischer Kalender – 30. September

1791 – Uraufführung von Mozarts "Zauberflöte" im Freihaus-Theater auf der Wieden in Wien.

1916 – In Prag wird das Drama "Der Sohn" von Walter Hasenclever uraufgeführt.

1936 – Spanischer Bürgerkrieg: Die gegen die Republik kämpfenden Putschisten rufen Francisco Franco zum Generalissimus und Chef der "nationalspanischen Regierung" aus.

1961 – Die OECD wird Nachfolgerin der OECC.

1966 – Das im südlichen Afrika gelegene britische Protektorat Betschuanaland wird unter dem Namen Botswana unabhängig. Sir Seretse Khama wird erster Regierungschef.

1971 – Die USA und die UdSSR unterzeichnen einen Vertrag gegen einen "Atomkrieg aus Versehen".

1986 – Der in den USA der Spionage beschuldigte sowjetische UNO-Mitarbeiter Sacharow kehrt in die UdSSR zurück. Danach kündigen beide Länder ein Gipfeltreffen zwischen Ronald Reagan und Michail Gorbatschow in Reykjavik an.

1991 – Militärputsch in Haiti gegen den ersten frei gewählten Präsidenten Jean-Bertrand Aristide, der von den USA und der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) weiterhin als rechtmäßiges Staatsoberhaupt anerkannt wird.

1991 – Eröffnung des Literaturhauses in Wien.

2001 – Der St. Pöltner Bischof Kurt Krenn fordert die staatliche Beobachtung des Islam und wird dafür von Kardinal Christoph Schönborn kritisiert.

Geburtstage

Carl Schuch, öst. Maler (1846-1903)

William Wrigley Jr., US-Unternehmer; 1891 Gründung der "Wrigley Jr. Company" (1861-1932)

Jan Fabricius, niederl. Schriftsteller (1871-1964)

Arthur Mussil, öst. Politiker (1911-1999)

Deborah Kerr, brit.-US-Schauspielerin (1921-2007)

Baron Edmond de Rothschild, frz. Bankier (1926-1997)

Heinz-Horst Deichmann, dt. Unternehmer; "Deichmann-Schuhe" (1926-2014)

Angie Dickinson, US-Schauspielerin (1931- )

Flemming Ole Flindt, dän. Tänzer/Choreogr. (1936-2009)

Fredy Knie jr., schwz. Zirkusdirektor (1946- )

Jochen Mass, dt. Autorennfahrer (1946- )

Todestage

Thomas Percy, engl. Schriftsteller (1729-1811)

Oskar Panizza, dt. Schriftsteller (1853-1921)

Franz Burda, dt. Verleger (1903-1986)

Jenny Jugo, öst. Filmschauspielerin (1904-2001)

