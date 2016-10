TV- und Radiotipps für Sonntag, 2. Oktober

Ladies! Catherine Deneuve verbreitet Modetratsch, Keira Knightly wird "Die Herzogin", Uschi Glas kommt "Zur Sache, Schätzchen"

11.05 DISKUSSION

Europastudio Über die "Sehnsucht nach dem starken Mann" diskutiert Paul Lendvai mit Jan-Werner Müller (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Department of Politics, Princeton University), Boris Kálnoky, (für Die Welt, Weltwoche und Die Presse in Ungarn), Bernhard Odehnal_(für Zürcher Tagesanzeiger in Wien), Carola Schneider (ORF Moskau). Bis 12.00, ORF_2

16.30 MAGAZIN

Erlebnis Österreich 1716 Brücken und Stege gibt es in Wien – viermal so viel wie in Venedig. Brückenkonstruktionen mit vielfältigen Funktionen für Auto, Bahn und Fußgänger. Bis 16.55, ORF 2

16.45 KULTURMAGAZIN

Metropolis Themen: 1) Metropole: Shkodër. 2) Im Atelier des albanischen Malers Edi Hila. Bis 17.30, Arte

18.20 BON-MOT

Catherine Deneuve liest Modegetuschel Seit 2012 sammelt Loïc Prigent die bissigsten, lustigsten und frechsten Sprüche, die er bei den Fashion Weeks hinter den Kulissen oder im Publikum aufgeschnappt hat. Mit Catherine Deneuve kann man sie sich auf der Zunge zergehen lassen. Bis 18.25, Arte

19.25 MAGAZIN

Erlebnis Bühne Ein Künstlerporträt aus dem Fernseharchiv: Hermi Löbl spricht mit der Opernsängerin Gundula Janowitz und ihren Kindern. Um 20.15 Uhr eröffnet Barbara Rett mit La Traviata, aufgeführt 2016 im Théâtre Antique d’Orange. Mit Ermonela Jaho, Francesco Meli und Plácido Domingo.

Bis 0.40, ORF_3

20.15 ARRANGEMENT

Die Herzogin (The Duchess, GB/I/F/USA 2008, Saul Dibb) Ende des 18. Jahrhunderts: Georgiana (Keira Knightley) wird nach der Hochzeit mit dem Herzog von Devonshire (Ralph Fiennes) bewusst, dass das Leben als Herzogin nicht immer glücklich macht. Gutes Spiel in prächtigen Kostümen. Bis 21.55, Arte

paramount movies

21.45 DISKUSSION

Anne Will: Ungarn will keine Muslime – Wird Islamfeindlichkeit in Europa salonfähig? Gäste bei Anne Will: Péter Györkös (ungarischer Botschafter), Sebastian Kurz (ÖVP), Lamya Kaddor (Isalmische Religionslehrerin), Cem Özdemir (Grünen) und Cathrin Kahlweit (Süddeutsche Zeitung). Bis 22.45, ARD

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Der Schuldspruch von Graz: Wenn Laien richten Bei Ingrid Thurnher: Liane Hirschbrich (Anwältin von Alen R.), Bernhard Lehofer (Anwalt der Eltern eines Opfers), Christian Pilnacek (Justizministerium), Gerhard Jarosch (Staatsanwalt), Adelheid Kastner (Psychiaterin). Bis 23.05, ORF_2

22.05 COMIC

The Dark Knight (USA 2008, Christopher Nolan) Christian Bale als Fledermausmann. Düstere, tolle Adaption mit Heath Ledger in seiner letzten vollständigen Rolle, die ihm posthum einen Oscar einbrachte. Bis 1.10, ProSieben

movieclips trailer vault

23.05 DOKUMENTATION

Die dunkle Seite des Web Dazu gehören nicht nur Kriminelle und Terroristen. Auch Datenschutz-Aktivisten nutzen das versteckte Medium für ihre Kommunikation. Der Dokumentarfilm von Tzachi Schiff und Duki Dror lässt die Zuschauer in die Zukunft der digitalen Welten eintauchen. Bis 0.00, ORF 2

0.05 JUNGE DEUTSCHE

Zur Sache, Schätzchen (BRD 1967,

May Spils) Ein des Gammlertums verdächtigter Nichtstuer aus Schwabing gibt seiner Verdrossenheit an der bürgerlichen Welt mit geistreichen Zynismen Ausdruck. May Spils Erstling: eine intelligente, amüsante zeitkritische Glosse, in der Selbstironie einer Swinging-Munich-Generation und die Sehnsucht nach tieferen Beziehungen unüberhörbar sind. Eine der wenigen Schneeflocken des Neuen Deutschen Films. Und natürlich: Uschi Glas. Bis 1.25, 3sat

schamonifilm

0.25 VERSCHWOMMEN

Fletchers Visionen (Conspiracy Theory, USA 1997. Richard Donner) Ein hysterisch-paranoider Taxifahrer belästigt eine Anwältin des Justizministeriums, in die er überdies noch verliebt ist, mit seinen komplizierten Theorien von Verschwörungen, die er hinter allem wittert. Doch plötzlich scheint an den Wahnideen doch etwas Wahres dran zu sein, denn beide geraten in einen Strudel verwirrender Ereignisse. Professionellst inszeniert: Mel Gibson, Julia Roberts. Bis 2.40, RTL2

filmreporterde

0.35 DUSCHEN

Psycho (USA 1960, Alfred Hitchcock) Hitchcocks Dramaturgie überrascht noch viel mehr als die viel zitierten Schockeffekte: Janet Leigh wird als Protagonistin (Gelddiebstahl, Flucht, "rettende" Übernachtung im Motel) eingeführt und nach einem knappen Drittel des Films ermordet – ein Regelverstoß sondergleichen. So wird denn auch mit Anthony Perkins einer der größten Psychopathen der Filmgeschichte zum eigentlichen Helden. Mitleid verspürt man nur mit ihm. Bis 2.20, NDR