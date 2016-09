TV- und Radiotipps für Samstag, 1. Oktober

Zum 70. Geburtstag von Susan Sarandon "Thelma & Louise", außerdem "Before Midnight", "Die Blechtrommel", "The Kids Are Alright"

9.05 THEMENTAG

Die lange Nacht der Museen Auf ORF 3 beginnt sie schon am Morgen. Zum Ereignis serviert der Sender televisionäre Rundgänge: Zum Auftakt durch die Schlösser Rosenburg, Ambras, Hellbrunn. Um 20.15 Uhr gibt es einen Live-Einstieg mit Peter Fässlacher, Ani Gülgün-Mayr und Gästen. Bis 4.10, ORF 3

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt

Die Themen bei Peter Resetarits sind: 1) Streitfall zweiter Lift für die U-Bahn Station Stephansplatz. 2) Keine Versehrtenrente für Unfallopfer. 3) Streit um Seezufahrt. Bis 18.20, ORF 2

20.15 HART

The Rock – Fels der Entscheidung (USA 1996, Michael Bay) Ein Marinegeneral besetzt die ehemalige Gefängnisinsel Alcatraz vor San Francisco und droht mit einem Anschlag auf die Stadt. Ein Chemiewaffenspezialist (Nicolas Cage) und der einzige Mann, der jemals aus Alcatraz ausbrechen konnte (Sean Connery), sollen die Katastrophe verhindern. Brutaler Actionfilm mit unterhaltsamen Hauptdarstellern und der eigenwilligen Stimmung des Drehorts Alcatraz. Bis 22.40, Sat.1

delmer schuler The Rock

22.00 TALK

Vera. Das kommt in den besten Familien vor Dafür, dass einige die einstige Quotenqueen schon abgeschrieben gesehen haben wollten, ist der Sendeplatz top. Vera Russwurm drückt auf die Tränendrüse und macht – wie in ihren besten Tagen – vor nichts halt. In den besten Familien kommen diesmal vor: eine verlassene Ehefrau, ein gescheiterter Unternehmer, eine Frau mit Krebsdiagnose. Bis 22.50, ORF 2

22.45 THRILLER

Gegen die Zeit (Nick of Time, USA 1995, John Badham) Für Buchhalter Gene Watson (Johnny Depp) wird ein Albtraum wahr: Seine kleine Tochter wird entführt. Um sie zu befreien, muss er innerhalb einer Stunde die Gouverneurin von Kalifornien (Marsha Mason) ermorden. Bis 0.30, Servus TV

23.30 GAS GEBEN

Thelma & Louise (USA 1991, Ridley Scott) Er ist als Film, "in dem die eine den Mann über den Haufen schießt, der die andere vergewaltigen wollte" in unsere Kinos gekommen und hat der Diskussion um einen "Machismo der Frauen im Kino" neue Nahrung verliehen. Scott erzählt die Geschichte von Thelma (Geena Davis) und Louise (Susan Sarandon), die aus ihrer alltäglichen Tristesse ausbrechen, wie ein "Buddy-Movie" mit weiblicher Besetzung. Das Ergebnis: Kein feministisches Pamphlet (dazu fehlt die analytische Schärfe), kein außergewöhnliches Roadmovie (dazu fehlt der epische Atem), sondern ein sympathisches Sammelsurium an teils skurrilen, teils melancholischen Momenten. Happy Birthday, Susan Sarandon – sie wird 70! Bis 1.30, ORF 2

mgm Thelma & Louise

23.40 DREITEILER

Der Pathologe – Mörderisches Dublin (1/3) (GB/IRL 2014, John Alexander) Ungereimtheiten im Todesfall einer jungen Wöchnerin bringen den eigenbrötlerischen Dubliner Pathologen Quirke (Gabriel Byrne) dazu, Nachforschungen abseits des Seziertischs anzustellen. Dabei kommt er finsteren Machenschaften auf die Spur. Bis 1.10, ARD

23.50 KLASSIKER

Die Blechtrommel (BRD/F 1978, Volker Schlöndorff) "Die Verfilmung der Blechtrommel ist eine sehr deutsche Freske, Weltgeschichte von unten gesehen und erlebt: riesige, spektakuläre Bilder, zusammengehalten von dem winzigen Oskar. Eine Ausgeburt des 20. Jahrhunderts hat man ihn genannt." (Volker Schlöndorff).

volkerschloendorff Die Blechtrommel

Bis 2.25, RBB

1.15 KÄMPFE

Die Killer-Brigade (Package, USA 1989, Andrew Davis) Um ein Abkommen über den Verzicht auf Atomwaffen, das der amerikanische Präsident und der sowjetische Generalsekretär unterzeichnen wollen, zu verhindern, planen unverbesserliche Idealisten ein Attentat auf die Staatsmänner. Mit dabei sind Gene Hackman und Tommy Lee Jones in den Hauptrollen. Bis 2.58, ARD

movieclips trailers Die Killer-Brigade

1.30 ZUSAMMENRAUFEN

The Kids Are Alright (USA 2010, Lisa Cholodenka) Julianne Moore und Annette Bening in einem wahrhaft heiklen Patchwork: Das Lesbenpaar wird mit dem Samenspender ihrer Kinder konfrontiert. Ein Teil mehr, als dem anderen lieb ist. Bis 3.10, ORF 1

focus features The Kids Are All Right.

(Doris Priesching, 1.10.2016)