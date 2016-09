18 Jahre Google: Verwirrung um das Geburtsdatum

Der Konzern feierte in der Vergangenheit an verschiedenen Tagen seinen Geburtstag

Google feiert seinen 18. Geburtstag am 27. September mit einem eigenen Google-Doodle. In der Vergangenheit wurde aber nicht immer an diesem Tag gefeiert und ganz so eindeutig ist der 27. September auch nicht. Denn das Unternehmen hat mehrere Meilensteine aufzuweisen, die man als Geburtstag feiern könnte.

Viele Geburtstage

2002 feierte mal schon einmal am 27. September. Ein Jahr darauf beging Google seinen fünften Geburtstag jedoch am 8. September, 2004 wiederum am 7. September. 2005 verschob man das Datum auf den 26. September. Die alten Google-Doodles können im Archiv begutachtet werden.

Wirft man einen Blick auf die Website des Unternehmens, kommen noch weitere Daten dazu. Am 15. September 1997 wurde die Domain Google.com registriert. Am 4. September 1998 wurde der Antrag auf Eintragung in das Firmenregister in Kalifornien eingereicht.

2013 gab das Unternehmen zu seinem 16. Geburtstag zu, dass man sich nicht ganz sicher sei an welchem Tag nun der tatsächliche Geburtstag ist. Seit einigen Jahren hat man sich jedenfalls wieder auf den 27. September geeinigt. (br, 27.9.2016)