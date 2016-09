Rapid in Europa League gegen Bilbao ohne Murg

Arnor Ingvi Traustason steht der Mannschaft wieder zur Verfügung

Wien – Rapid muss im Auswärtsspiel bei Athletic Bilbao in der Fußball-Europa-League am Donnerstag auf Thomas Murg verzichten. Der Flügelspieler ist erkrankt und wird die Reise ins Baskenland nicht mitmachen, wie der Rekordmeister am Dienstag bekanntgab. Arnor Ingvi Traustason steht Trainer Mike Büskens nach überstandenem grippalen Infekt hingegen wieder zur Verfügung.

Weitere Ausfälle sind die Langzeitverletzten Matej Jelic und Philipp Schobesberger. Jelic könnte nach seinem im Juli erlittenen Muskelbündelriss im Oberschenkel laut Trainer Büskens bereits in der kommenden Woche wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Mit einem Comeback von Schobesberger, der an einer Knorpelabsplitterung im rechten Knie laboriert, rechnet Büskens noch in diesem Jahr. (APA, 27.9.2016)