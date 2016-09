TV- und Radiotipps für Mittwoch, 28. September

Zwischen Welten, Krieg gegen Frauen, Masters of Sex, Die vergessenen Kinder von Sarajevo, Humor und Muslime, 70 Jahre Nürnberger Prozess

20.15 KRIEGSDRAMA

Zwischen Welten (D 2014, Feo Aladags) Obwohl sein Bruder dort gefallen ist, meldet sich Hauptmann Jesper (Ronald Zehrfeld) erneut zum Einsatz in Afghanistan. Er erhält den Auftrag, ein abgelegenes Dorf vor den Angriffen der Taliban zu schützen. Unterstützt wird er dabei von dem jungen afghanischen Dolmetscher Tarik (Mohsin Ahmady). Filmisch dargestellter Kriegswahnsinn. Bis 21.50, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Krieg gegen Frauen Vergewaltigungen traumatisieren Opfer, zerstören Familien ebenso wie soziale Strukturen. Mit ihrem Ansatz, betroffene Mädchen und Frauen im Bosnienkrieg Anfang der 1990er-Jahre medizinisch, psychologisch und juristisch zu betreuen, leistete die Gynäkologin Monika Hauser Pionierarbeit. Bis 21.00, 3sat

20.15 MAGAZIN

Terra Mater: Natur Talente – Die Kunst der Verführung (2/3) Jede Tierart hat ihre eigenen Codes bei der Partnerwahl: Winkerfrosch-Männchen quaken nicht nur, um die Weibchen auf sich aufmerksam zu machen – sie schwingen auch ausgiebig mit den Hinterbeinen. Giraffen und Rothirsche liefern sich heftige Balzkämpfe, Brillenkaimane betören die Weibchen mit Infrasound, Glühwürmchen imponieren mit Lichtshows, und Prachtbienen hüllen sich in unwiderstehliches Parfum. Bis 21.15, Servus TV

21.00 SERIE

Masters of Sex (S4/1) Die "Masters of Sex", Dr. William Masters (Michael Sheen) und Virginia Johnson (Lizzy Caplan), haben den Stein der sexuellen Aufklärung Anfang der 1960er- Jahre ins Rollen gebracht. Im Privatleben entpuppt sich dieser Stein jedoch nicht selten als Felsen, der ihrer Liebe im Weg steht. Neue Folgen! Bis 22.00, Sky Atlantic

21.00 DOKUMENTATION

Die vergessenen Kinder von Sarajevo Sie waren Kinder, als 1992 der Bosnienkrieg tobte und in ihrer Heimatstadt Sarajevo wütete. Anfangs dachten alle, dass die Gefechte nur drei, vier Tage andauern würden – es wurden vier Jahre. Heute sind die Kinder von damals junge Erwachsene. Bis 21.45, 3sat

21.50 SATIRE

Humor und Muslime Der Druck auf Karikaturisten und Komiker insbesondere in muslimischen Ländern nimmt zu. Die Dokumentation lässt einige von ihnen zu Wort kommen, wie den ägyptischen Showmaster Bassem Youssef oder den irakischen Comedian Al Basheer. Sie alle nutzen den Humor als Waffe gegen Terror und Angst. Bis 22.40, Arte

22.15 FAMILIENDRAMA

Kramer gegen Kramer (USA 1978, Robert Benton) Joanna und Ted Kramer kämpfen vor dem Familienrichter um das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn. Ted scheint vorerst der Gewinner, doch das Vaterdasein entwickelt sich anders als gedacht. Dustin Hoffman und Meryl Streep in einem der berühmtesten Scheidungsfilme der Kinogeschichte. Bis 0.15, Servus TV

22.30 GESCHICHTE I

Menschen & Mächte: Anklage Massenmord – 70 Jahre Nürnberger Prozess Vor 70 Jahren standen im Nürnberger Prozess Hauptkriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs vor Gericht. Unter ihnen zwei Österreicher: Arthur Seyß-Inquart und Ernst Kaltenbrunner. Einer der letzten noch lebenden Zeitzeugen des Nürnberger Prozesses ist Siegfried Ramler, Kind aus einer Wiener jüdischen Familie. Er arbeitete damals als Dolmetscher, jetzt blickt er zurück. Bis 23.30, ORF 2

23.00 MEDIENMAGAZIN

Zapp Die Themen bei Inka Schneider: ?1) Satire: Die bessere Politik-Berichterstattung? 2) Bewegtbild: Der Verlags-Feldzug gegen das Fernsehen. 3) Walulis: Der Social-Media-Redakteur. Bis 23.30, NDR

23.30 GESCHICHTE II

Das Urteil von Nürnberg (Judgement at Nuremberg, USA 1961, Stanley Kramer) Vier ehemalige Nazi-Juristen stehen vor dem amerikanischen Militärgericht in Nürnberg. Drei von ihnen fühlen sich im Sinne der Anklage nicht schuldig, der Vierte hüllt sich lange in Schweigen. Ein starbesetzter (Maximilian Schell, Spencer Tracy, Burt Lancaster, Marlene Dietrich, Richard Widmark, Judy Garland, Montgomery Clift, William Shatner) Klassiker des Gerichtsgeschichtsfilms. Bis 2.20, ORF 2