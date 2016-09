oe24.TV am ersten Tag mit mehr als hunderttausend Sehern

Erste Teletest- und Google-Analytics-Zahlen übertreffen Fellners Erwartungen bei weitem

Wien – Der neue Fernsehsender oe24.TV, der zu Wolfgang Fellners Mediengruppe "Österreich" gehört, hat am ersten Tag laut Eigenangaben mehr als hunderttausend Zuschauer erreicht. Das Duell zwischen FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache und Grünen-Chefin Eva Glawischnig am Montagabend sahen demnach laut Teletest 9.630 Menschen über Kabel und Satellit, weitere 106.500 streamten die Diskussionssendung.

"Wir betrachten die erste Woche natürlich noch als reine Test- und Aufschaltwoche, in der die Seher unseren Sender zunächst einmal finden müssen. Deshalb übertreffen diese ersten Teletest- und Google-Analytics-Zahlen unsere Erwartungen bei weitem. Sie liegen beim Zehnfachen von dem, was wir unseren Werbekunden versprochen haben", erklärte oe24-Chef Niki Fellner am Dienstag in einer Aussendung. (APA, 27.9.2016)