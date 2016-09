55 Millionen sahen auf Facebook Videos zum TV-Präsidentschaftsduell

18,6 Millionen User generierten 73,8 Billionen Likes, Posts, Kommentare und geteilte Inhalte

Menlo Park – Facebook gab am Dienstagvormittag bekannt, dass fast 55 Millionen Menschen am Montag Videos betrachtet haben, die mit der ersten TV-Debatte zwischen den Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump in Verbindung stehen.

Wie politico.com berichtet, sei nicht klar, wie lange die Videos gesehen wurden, doch die hohe Zahl an Aufrufen ließe darauf schließen, dass auch mehr als 80 Millionen Amerikaner das Duell live im Fernsehen verfolgt haben.

Rund 18,6 Millionen Menschen in den USA generierten 73,8 Billionen Likes, Posts, Kommentare und geteilte Inhalte im Kontext des TV-Duells. Die Top-Themen waren Steuern, der Islamische Staat, rassistische Probleme, die Wirtschaft, Kriminalität und die Justiz. (red, 27.9.2016)