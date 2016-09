Neuseeland: Erste private Startrampe für Weltraum-Satelliten eröffnet

Anlage könnte nach Angaben des Unternehmens 100 Starts pro Jahr bewältigen

Wellington – In Neuseeland ist die erste private Startrampe für Raketen zum Satellitentransport eröffnet worden. Das Unternehmen Rocket Lab will Ende des Jahres den ersten Start durchführen, sagte der Minister für Wirtschaftsförderung, Steven Joyce, am Dienstag bei einem Festakt. Die Anlage liegt auf der Halbinsel Mahia im Osten der Nordinsel und kann nach Angaben der Firma 100 Raketenstarts pro Jahr gewährleisten.

Die Electron-Raketen von Rocket Lab könnten bis zu 150 Kilogramm schwere Satelliten befördern, teilte das Unternehmen mit. Die Beförderung soll jeweils weniger als fünf Millionen US-Dollar (rund 4,5 Millionen Euro) kosten. Das US-Unternehmen ist von dem Neuseeländer Peter Beck gegründet worden. (APA, red, 28.9.2016)