Österreichischer "Landkrimi" als Quotenerfolg in Deutschland

"Die Toten von Salzburg" im ZDF erreichte am Montag 5,5 Millionen Zuschauer – mehr als die "Tagesschau". Nun sollen weitere Teile geplant sein

Wien – 5,5 Millionen Zuschauer verfolgten am Montag den ORF/ZDF-"Landkrimi" "Die Toten von Deutschland" bei seiner Ausstrahlung im ZDF. Damit überholte die Produktion sogar die "Tagesschau" im ARD, immerhin die meistgesehene Sendung Deutschlands. Der von Satel Film produzierte Krimi erreichte damit einen Marktanteil von 17,5 Prozent.

Laut der österreichischen Produktionsfirma seien zwei weitere Folgen in Planung "und haben nun sehr gute Realisierungschancen", wie Heinrich Ambroch, Geschäftsführer von Satel Film in einer Aussendung sagt. "Die Toten von Salzburg" wurde auf ORF2 schon am 2. März als Teil der "Landkrimi"-Serie ausgestrahlt. (red, 27.9.2016)