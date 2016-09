Bundeskanzler Christian Kern als erster Gast bei "Klartext"

Herbst-Staffel der ATV-Polit-Sendung startet am 10. Oktober

Wien – Bundeskanzler Christian Kern wird erster Gast bei Martin Thür in der fünften Staffel der ATV-Sendung "Klartext". Die Herbst-Staffel startet am 10. Oktober und behandelt in acht Folgen politische Themen, die den Herbst bestimmen werden, unter anderem die US-Wahl oder die Bundespräsidentenwahl in Österreich.

Christian Kern wird mit Martin Thür aktuelle Themen wie die steigenden Arbeitslosenzahlen, die stagnierende Wirtschaft oder die Flüchtlingssituation diskutieren. Davor gibt es die Dokumentation "Bundespräsident: blamiert, beschädigt?" über das TV-Format der unmoderierten Diskussion zwischen den Präsidentschaftskandidaten Alexander van der Bellen und Norbert Hofer. (red, 27.9.2016)