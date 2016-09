Apple nimmt für Wiener Flaggschiff 35 Millionen in die Hand

Objekt in Kärntner Straße soll renoviert werden

Wien/Cupertino – Die Gerüchte um die Eröffnung eines Apple Stores in Wien werden lauter: Stolze 35 Mio. Euro sollen in dem Umbau eines Objekts in der Kärntner Straße 11 fließen, schreibt "Der Börsianer" heute, Dienstag. In dem Haus der Signa Holding von Rene Benko, wo bis vor kurzem die Modekette Esprit zu finden war, soll es demnach nicht nur einen Shop sondern auch Büros und ein Schulungszentrum geben.

Insgesamt drei Stöcke sollen vom US-Technologieriesen bezogen werden, 150 neue Arbeitsplätze würden entstehen. Die komplette Fassade des Gebäudes werde mit Sandstein revitalisiert, der Startschuss für die millionenschwere Renovierung soll Ende November fallen. "Stadträtin Renate (Brauner) ist laut Insidern für das Projekt Feuer und Flamme", so das Online-Portal. (APA, 27.9.2016)