ÖBB fährt bald mit neuen Railjets auf Weststrecke

IC-Züge zwischen Wien und Salzburg werden durch "komfortablere" Hochgeschwindigkeitszüge ersetzt

Wien – Die ÖBB bringt im Herbst auf der Strecke zwischen Wien und Salzburg neue Züge auf Schiene. Ab 11. Oktober haben die Intercity-Garnituren ausgedient und werden Zug um Zug durch 9 Railjets ersetzt. Insgesamt 145 Mio. Euro wurden in die neuen Garnituren gesteckt. Passagiere sollen etwa mit kostenlosem WLAN, Unterhaltung an Bord oder einem Kinderkino angelockt werden.

Gleichzeitig wird das Angebot auf der Strecke, wo die Österreichischen Bundesbahnen in Konkurrenz mit der privaten Westbahn stehen, ausgeweitet: Künftig halten die Hochgeschwindigkeitsgarnituren auch in Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Wels, St. Valentin, Amstetten und Tullnerfeld. "Damit ergibt sich eine etwas längere Fahrzeit gegenüber den bereits heute und auch weiterhin verkehrenden Railjets", so die ÖBB.

Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember sind dann untertags zweimal pro Stunde Railjets zwischen dem Flughafen Wien, Wien Hauptbahnhof und Salzburg unterwegs. (APA, 27.9.2016)