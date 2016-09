Entscheidung über Leitung des Renner-Instituts naht

Ex-ÖH-Chefin Barbara Blaha gilt als Favoritin

Wien – Die Entscheidung über die Leitung des Renner-Instituts naht. Laut Medienberichten und gemäß APA-Informationen gilt die frühere Vorsitzende der Österreichischen Hochschülerschaft Barbara Blaha als Favoritin für den Chefposten in der SPÖ-Parteiakademie. Derzeit ist der Posten nach dem überraschenden Tod des bisherigen Direktors Karl Duffek interimistisch mit Barbara Rosenberg besetzt.

Die Kür Blahas, die als Favoritin von SPÖ-Chef Christian Kern gilt, wäre durchaus pikant. Denn Blaha wird mit für das Scheitern von Kanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) verantwortlich gemacht, der seinerseits Präsident des Instituts ist und daher bei der Besetzung des Direktoriums entsprechend Gewicht hat.

In der Ära Gusenbauer ausgetreten

Blaha war nämlich aus der SPÖ ausgetreten, nachdem Gusenbauer im Koalitionspakt mit der ÖVP die sozialdemokratische Forderung nach Abschaffung der Studiengebühren nicht durchbringen hatte können. Seither ist die gerade 33 Jahre alt gewordene Wienerin gerne gehörte Stimme, wenn es darum geht, kritische Stimmen über den Kurs der Sozialdemokraten einzufangen. Zuletzt hatte Blaha auch nicht den roten Hofburg-Kandidaten Rudolf Hundstorfer sondern den grünen Alexander Van der Bellen unterstützt.

Bis Freitag gibt es nun noch die Möglichkeit, sich für die Leitung und damit auch Reform des in die Jahre gekommenen SPÖ-Thinktanks zu bewerben. Blaha, die unter anderem als Autorin und als Uni-Rätin in Salzburg tätig ist, hätte alleine schon durch ihr Geschlecht einen Startvorteil: "In der Ausschreibung steht: Bevorzugt Frauen", betont Gusenbauer im "Kurier".

Altkanzler nicht nachtragend

Als Anforderungsprofil nennt der Altkanzler neben "intellektueller, politischer Führungskraft" auch "kaufmännische Qualifikation". Ob die studierte Germanistin Blaha, die in der Programmleitung des Brandstätter-Verlags tätig ist, diese ausreichend aufweisen kann, wird sich zeigen. Gegen den expliziten Willen seines Förderers Gusenbauer wird Kern sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ins Amt hieven.

Der Altkanzler gibt sich freilich kulant: "Ich stehe allen vorbehaltlos gegenüber. Jeder hat seine Geschichte. Ich trage nichts nach." Blaha selbst war für die APA am Dienstag vorerst nicht erreichbar. (APA, 27.9.2016)