Marcel Koller bleibt bei seinem Team

ÖFB-Teamchef nominierte Spieler für die WM-Qualifikationsspiele gegen Wales und Serbien. Es gibt keine Veränderungen

Wien – Österreichs Fußball-Teamchef Marcel Koller setzt in den WM-Qualifikationsspielen gegen Wales (Wien, 6. Oktober) und gegen Serbien (Belgrad, 10. Oktober) auf dasselbe Personal wie schon beim Quali-Start gegen Georgien (2:1) am 5. September. Wie der Schweizer am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Wien bekanntgab, bleibt der 23-Mann-Kader unverändert. (APA, 27.9.2016)

ÖFB-Kader für die WM-Qualifikationsspiele gegen Wales (6. Oktober) und Serbien (9. Oktober)

TOR:

Robert Almer (FK Austria Wien, 32 Länderspiele)

Andreas Lukse (SCR Altach, 0)

Ramazan Özcan (Bayer 04 Leverkusen/GER, 7)

VERTEIDIGUNG:

Aleksandar Dragovic (Bayer 04 Leverkusen/GER, 50 Länderspiele/1 Tor)

Martin Hinteregger (FC Augsburg/GER, 18/1)

Florian Klein (VfB Stuttgart/GER, 41/0)

Valentino Lazaro (FC RB Salzburg, 4/0)

Sebastian Prödl (FC Watford/ENG, 59/4)

Markus Suttner (FC Ingolstadt 04/GER, 17/0)

Stefan Stangl (FC RB Salzburg, 0)

Kevin Wimmer (Tottenham Hotspur FC/ENG, 4/0)

MITTELFELD:

David Alaba (FC Bayern München/GER, 50/11)

Marko Arnautovic (Stoke City FC/ENG, 56/11)

Julian Baumgartlinger (Bayer 04 Leverkusen/GER, 49/1)

Martin Harnik (Hannover 96/GER, 61/14)

Stefan Ilsanker (RB Leipzig/GER, 18/0)

Zlatko Junuzovic (SV Werder Bremen/GER, 50/7)

Marcel Sabitzer (RB Leipzig/GER, 22/3)

Louis Schaub (SK Rapid Wien, 0)

Alessandro Schöpf (FC Schalke 04/GER, 8/2)

STURM:

Michael Gregoritsch (Hamburger SV/GER, 1/0)

Lukas Hinterseer (FC Ingolstadt 04/GER, 11/0)

Marc Janko (FC Basel 1893/CH, 57/27)

Auf Abruf:

Daniel Bachmann (Stoke City FC/ENG, 0)

Heinz Lindner (Eintracht Frankfurt/GER, 8)

Stefan Lainer (FC RB Salzburg, 0)

Andreas Lienhart (SCR Altach, 0)

Philipp Lienhart (Real Madrid/ESP, 0)

Michael Madl (Fulham FC/ENG,0)

Andreas Ulmer (FC RB Salzburg, 3/0)

Guido Burgstaller (1. FC Nürnberg/GER, 9/0)

Florian Grillitsch (SV Werder Bremen/GER, 0)

Jakob Jantscher (FC Luzern/CH, 23/1)

Florian Kainz (Werder Bremen/GER, 1/0)

Stefan Schwab (SK Rapid Wien, 0)

Deni Alar (SK Sturm Graz/0)

Karim Onisiwo (1.FSV Mainz 05/GER, 1/0)