Debüt-Treffer von Hosiner bei Sieg der Union Berlin

Union nach viertem Sieg in Folge erstmals seit knapp drei Jahren auf direktem Aufstiegsplatz in 2. deutscher Liga

Berlin/Wien Philipp Hosiner hat am Montag beim 2:0-Erfolg der Union Berlin gegen St. Pauli seinen Premierentreffer in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga erzielt. Der Ex-Kölner war anstelle des verletzten Quaner von Beginn an dabei und traf im ausverkauften Stadion vor über 22.000 Fans in der 12. Minute zum 1:0. Hosiner fand weitere gute Chancen vor und wurde in der 67. Minute ausgewechselt.

Das zweite Tor erzielte Redondo in der 42. Minute. Dank des vierten Sieges in Serie ist das Team von Coach Jens Keller, bei dem Christopher Trimmel durchspielte Zweiter. Erstmals nach knapp drei Jahren rangiert der 1. FC Union in der 2. Bundesliga damit wieder auf einem direkten Aufstiegsplatz. (APA, 26.9.2016)