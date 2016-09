Hai biss Surfer vor Australien

Der Mann ist außer Lebensgefahr

Sydney – Ein Hai hat vor der Ostküste Australiens einen 17-jährigen Surfer angegriffen. Der Teenager war am Montag in East Ballina rund 200 Kilometer südlich von Brisbane ins Wasser gegangen, wie die Polizei berichtete. "Er schaffte es von selbst zurück an den Strand und eine Krankenpflegerin, die dort war, kümmerte sich um ihn", berichtete die Polizei.

Der Hai habe ihn an der Hüfte gebissen. Seine Verletzung war den Angaben zufolge nicht lebensgefährlich. Der Strand wurde für Schwimmer und Surfer bis auf weiteres geschlossen. (APA, 26.9.2016)