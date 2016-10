54. Viennale wird mit "Manchester by the Sea" eröffnen

Festival widmet US-Regisseur Kenneth Lonergan ein Tribute – Auftakt am 20. Oktober

Wien – Ein laut Kritikern veritabler Oscar-Anwärter eröffnet die 54. Viennale: Zum Auftakt von Österreichs größtem Filmfestival wird am 20. Oktober das Familiendrama "Manchester by the Sea" in Anwesenheit des Regisseurs und Drehbuchautors Kenneth Lonergan im Gartenbaukino gezeigt. Dem 53-jährigen US-Amerikaner wird darüber hinaus ein eigenes Tribute gewidmet, teilte die Viennale am Freitag mit.

"Manchester by the Sea" ist die erst dritte Regiearbeit Lonergans nach den Dramen "You Can Count On Me" (2000) und "Margaret" (2011), der 2012 bei der Viennale den Preis der internationalen Filmkritik erhalten hat. Die in Sundance uraufgeführte Produktion erzählt vom Handwerker Lee Chandler (Casey Affleck), der nach dem Tod seines Bruders alleiniger Vormund von dessen 15-jährigem Sohn Patrick (Lucas Hedges) wird und notgedrungen in seine Heimatstadt Manchester-by-the-Sea zurückkehrt. Ursprünglich hätte Hollywoodstar Matt Damon die Hauptrolle übernehmen sollen; er tritt nun als einer der Produzenten des Films in Erscheinung. In weiteren Rollen sind unter anderem Michelle Williams, Kyle Chandler und Matthew Broderick zu sehen.

Karrierestart am Theater

Lonergan begann seine Autorenkarriere in den 90er-Jahren am Theater und wirkte auch am Drehbuch von Martin Scorseses "Gangs of New York" (2002) mit. Die Viennale widmet "einem der wichtigsten Vertreter des amerikanischen Gegenwartskinos" laut Aussendung als erstes Festival ein Tribute in seiner Anwesenheit. Neben seinen eigenen Regiearbeiten soll der gebürtige New Yorker auch eine Carte Blanche persönlich präsentieren.

Die heuer um einen Tag verkürzte Viennale findet vom 20. Oktober bis zum 2. November statt. Das vollständige Programm wird am 11. Oktober bekannt gegeben, der Ticketvorverkauf startet am 15. Oktober. (APA, 23.9.2016)