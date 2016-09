VW will Dieselautos EU-weit bis Herbst 2017 umrüsten

Nach Verhandlungen mit der EU-Kommission hat sich der deutsche Autokonzern zu einem Aktionsplan bekannt

Brüssel – Volkswagen hat der EU-Kommission zufolge zugesagt, bis Herbst 2017 alle in Europa vom Dieselskandal betroffenen Autos umzurüsten. "Volkswagen hat sich heute zu einem EU-weiten Aktionsplan bekannt", erklärte die EU-Kommissarin für Justiz und Verbraucherschutz, Vera Jourova, am Mittwoch. Sie hatte sich zuvor mit VW-Konzernvorstand Francisco Javier Garcia Sanz getroffen. Ihr Sprecher sagte, VW wolle "bis Herbst 2017 alle Autos repariert haben".

In Europa sind 8,5 Millionen Fahrzeuge von den Dieselmanipulationen betroffen. Bislang wurden weniger als zehn Prozent davon repariert. VW hat erklärt, die Mehrheit der Fahrzeuge in Europa könne noch in diesem Jahr umgerüstet werden. Eine nicht spezifizierte Zahl werde jedoch erst 2017 an der Reihe sein.

Kommission macht Druck

Jourova und EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska hatten sich schon vor Monaten in den VW-Fall eingeschaltet und wiederholt gefordert, dass der Autokonzern Kunden in der EU ebenso eine Entschädigung zahlt wie in den USA. Die Wolfsburger lehnen dies bislang ab und verweisen auf eine andere Rechtslage. Zudem hat der Konzern den Vorwurf der EU-Kommission zurückgewiesen, wegen der Abgasmanipulation gegen europäisches Verbraucherrecht verstoßen zu haben. (Reuters 22.9.2016)