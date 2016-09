Mann bei Protesten gegen Tod eines Afroamerikaners angeschossen

Mann in kritischem Zustand

Washington/Charlotte (North Carolina) – Die Behörden in der US-Stadt Charlotte haben ihre Angaben zu dem Schusswaffenopfer bei der Kundgebung in der Nacht auf Donnerstag korrigiert: Der Zivilist sei nicht an den Schüssen gestorben, sondern sei lebensgefährlich verletzt worden, hieß es in einer aktualisierten Erklärung der Stadtverwaltung. In einer ersten Erklärung hatte sie von einem "tödlichen Schuss" gesprochen.

Der Mann sei in kritischem Gesundheitszustand und an lebenserhaltende Systeme angeschlossen, twitterte die Stadtverwaltung. Der zunächst als tot gemeldete Mann wurde nach Angaben der Stadtverwaltung von einem anderen Zivilisten angeschossen.

In der Stadt im Bundesstaat North Carolina waren eine zweite Nacht in Folge hunderte Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Tod eines Afroamerikaners durch Polizeischüsse zu protestieren. Es kam zu Zusammenstößen, die Polizei setzte Tränengas ein. Bei Protesten in der Nacht davor waren 16 Polizisten verletzt worden. (APA/AFP, 22.9.2016)