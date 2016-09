Uno: Kurz warnt vor Radikalismus und atomarer Rüstung

Spätabendliche Rede des österreichischen Außenministers vor der Uno-Generalversammlung in New York

New York – Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) war am späteren Mittwochabend (Ortszeit) schon wieder Richtung Wien unterwegs, um den Flüchtlingsgipfel vorzubereiten, als in New York die Tagesordnung Österreich für die alljährliche Rede vor der Uno-Generalversammlung vorsah. Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) nutzte seinen Auftritt vor dem Plenum für eine Warnung vor islamistischer Radikalisierung und für einen Appell zur atomaren Abrüstung.

Radikalisierung und gewalttätiger Extremismus seien in einer globalisierten Welt wie der heutigen nicht bloß eine Gefahr in nahöstlichen Konfliktregionen, sondern könnten auch im "Herzen unserer Gesellschaften" die Sicherheit und Stabilität gefährden. Kurz nannte unter anderem den im Steigen registrierten Einfluss religiöser Extremisten auf die Jugend in westlichen Demokratien. Allein aus dem Territorium der Europäischen Union hätten sich über 5000 "Foreign Fighters" der jihadistisch geprägten Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) angeschlossen. Etwa 300 solcher Fälle seien in Österreich registriert worden – ein an der Zahl der Einwohner gemessen überproportionaler Wert.

Multilaterale Strategie nötig

Wie auch in der Flüchtlingspolitik, könne dem Problem der Radikalisierung nicht allein, sondern nur gemeinsam – will heißen: multilateral – begegnet werden, sagte der Außenminister. In der modernen, globalisierten Welt dürften diese Probleme nirgendwo einfach ausgeblendet werden.

Europa werde kein "sicherer Hafen" sein können, solange nicht militante Islamistengruppen in Ländern wie Syrien, dem Irak oder Libyen vernichtet seien.

Schon im April 2015 hatte Kurz vor der Uno in New York zum Thema der nuklearen Abrüstung gesprochen; in der Nacht zum Donnerstag nahm er seine Rede vor der Generalversammlung neuerlich zum Anlass, dieses Thema zu erörtern. Österreich trete nicht nur weiterhin für eine konsequente nukleare Abrüstung ein, sondern fordere auch generell das Verbot konventioneller Explosiv-Waffen in bevölkerungsreichen Siedlungsräumen, wo im Schnitt 90 Prozent der potenziellen Opfer Zivilisten seien.

Die massive, unterschiedslose Zerstörung von Militäreinrichtungen, aber auch ziviler Infrastruktur führe über kurz oder lang fast zwangsläufig zur Flucht größerer Bevölkerungsgruppen – wie momentan in bzw. aus Syrien.

Eintreten für Nuklearwaffenverbot

Wie schon wenige Stunden zuvor bei einer Veranstaltung der Atomtest-Stopp-Organisation (CTBTO), stellte der Außenminister eine Initiative Österreichs vor, um ein rechtlich verbindliches Verbot von Nuklearwaffen ab dem Jahr 2017 einzufordern. Kurz: "Wir müssen die Nuklearwaffen endlich loswerden."

Formale Basis der Initiative soll eine Resolution sein, die Österreich voraussichtlich schon im Oktober im Namen von 127 Staaten bei der Uno-Generalversammlung einbringen wird. Die nukleare Abrüstung bleibe nach wie vor "die Nummer eins" der nicht erledigten Herausforderungen der Welt. Da sei nicht nur die Uno gefordert, sondern auch die EU und die in Wien ansässige Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), deren Vorsitz Österreich am 1. Jänner 2017 übernimmt.

Die Resolution könnte im Rahmen der Uno-Herbstsession – also im November – mehrheitlich angenommen werden. In der Folge würde eine Vertragsstaatenkonferenz mit der Erarbeitung eines Vertragswerks beginnen.

Kernwaffenstopp-Vertrag

Der internationale Kernwaffenstopp-Vertrag verbietet jegliche Nuklearversuche. 183 Staaten haben den CTBT (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) unterzeichnet, 164 davon auch ratifiziert. Damit der Vertrag aber in Kraft treten kann, müssen ihn alle 44 Länder, die bisher Atomforschung betrieben oder Atomstrom produzierten – darunter auch Österreich -, sowohl unterzeichnen als auch ratifizieren.

China, die USA, der Iran, Israel und Ägypten haben die Ratifizierung noch nicht vollzogen. Indien, Pakistan und Nordkorea haben den Vertrag bisher noch nicht einmal unterzeichnet. Sollte der CTBT jemals in Kraft treten, hätte er unbegrenzte Gültigkeit. (gian, APA, 22.9.2016)