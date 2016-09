Juventus steht wieder an der Spitze

Nach 4:0-Sieg gegen Cagliari und weil Napoli patzte

Rom – Mit einem ungefährdeten Heim-Erfolg und dank des Patzers von Konkurrent SSC Napoli hat Juventus Turin die Tabellenführung in der Serie A zurückerobert. Der italienische Fußball-Meister besiegte Aufsteiger Cagliari Calcio souverän mit 4:0. Der bisherige Spitzenreiter Napoli kam am Mittwoch nur zu einem 0:0 bei CFC Genoa.

Für Juve trafen Daniele Rugani (14.), Gonzalo Higuain (34.), Dani Alves (39.) und Luca Ceppitelli per Eigentor (84.) zum vierten Saisonerfolg. Kapitän Gianluigi Buffon wurde zur Pause angeschlagen ausgewechselt.

Hinter den beiden Champions-League-Teilnehmern lauert Austrias Europa-League-Gegner AS Roma auf Rang drei. Erstmals in dieser Saison mit Kapitän Francesco Totti in der Startelf besiegte der Hauptstadtclub Schlusslicht Crotone mit 4:0. Stephan El Shaarawy (26.), Mohamed Salah (37.) und Edin Dzeko (48./57.) trafen zum dritten Saisonerfolg.

Inter Mailand kommt nach holprigem Saisonstart immer besser in Schwung. Das Team des neuen Trainers Frank de Boer gewann nach dem Erfolg gegen Juve vergangene Woche nun auch 2:0 bei Empoli und ist nun Fünfter. Der Argentinier Mauro Icardi traf nach Flanke von Antonio Candreva (10.) und nach einem Konter (17.) zum Sieg. (APA, 21.9.2016)