De Maiziere will Grenzkontrollen verlängern

Ziel sei aber weiterhin ein grenzkontrollfreier Schengen-Raum

Kloster Banz – Der deutsche Innenminister Thomas de Maiziere (CDU) will die als Folge der Flüchtlingskrise eingeführten Grenzkontrollen nochmals verlängern. "So wie die Lage sich heute darstellt, werde ich dafür eintreten, dass wir auch über Mitte November hinaus auch an der österreichisch-deutschen Grenze Grenzkontrollen durchführen", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch.

Das Ziel sei weiter ein grenzkontrollfreier Schengen-Raum. Voraussetzung dafür sei aber ein dauerhafter und nachhaltiger Schutz der Außengrenzen. "Daran arbeiten wir mit Hochdruck", sagte de Maiziere bei einem Besuch der Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion im nordbayerischen Kloster Banz.

Die Grenzkontrollen waren zuletzt im Mai auf Grundlage einer europäischen Vereinbarung für sechs Monate verlängert worden. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) lobte de Maizieres Ankündigung, forderte aber auch eine Verstärkung der Grenzkontrollen. "Wir sind mit der Intensität der Kontrollen noch nicht zufrieden", sagte er. In den Aufnahmezentren für Flüchtlinge kämen mehr Menschen an als vorher an den Grenzen registriert worden seien. Das bedeute, dass entweder schon mehr Menschen im Land gewesen seien – oder das weiter Migranten ohne Registrierung über die Grenze nach Deutschland kämen. (APA/Reuters, 21.9.2016)