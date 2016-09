Apple an Kauf von Autohersteller McLaren interessiert

Einem Bericht zufolge führt der Tech-Gigant Gespräche mit dem Luxusautobauer

London – Apple verhandelt einem Zeitungsbericht zufolge über einen Kauf des britischen Luxusautoherstellers McLaren. Wie die "Financial Times" am Mittwoch unter Berufung auf Insider berichtete, dürfte die McLaren Technology Group einen Wert von bis zu zwei Milliarden Euro haben. Zuletzt fuhr der Autobauer Verluste ein. Apple forscht seit mehr als zwei Jahren an selbstfahrenden Autos und hat dabei auch Gespräche mit VW geführt.

Möglich ist laut dem Bericht eine strategische Zusammenarbeit oder eine vollständige Übernahme. Apple ist demnach vor allem an technologischen Entwicklungen und am Patentportfolio der Briten interessiert. Auch das Wissen um die von McLaren bevorzugten Chassis-Materialien wie Karbon und Aluminium wäre ein Asset für den iPhone-Konzern, schreibt die "Financial Times".

Teure Karossen

Begonnen haben die Gespräche laut dem Bericht bereits vor einigen Monaten. Weder von McLaren noch von Apple gab es eine Stellungnahme.



McLaren produziert Sportwagen, die hunderttausende Euro kosten – rund 1.650 waren es im Vorjahr. Bekannt ist das Unternehmen aber vor allem wegen des gleichnamigen Formel-1-Teams, einer hundertprozentigen Tochter der McLaren Technology Group. Dieses ist sowohl der am zweitlängsten in der Rennserie vertretene als auch der zweiterfolgreichste Rennstahl – in beiden Fällen hinter Ferrari. (Reuters, red, 21.9.2016)