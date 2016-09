TV- und Radiotipps für Donnerstag, 22. September

Massig Diskussionen: China, Trauma, Wunderheiler, Österreich in der Sackgasse, Bruce Willis zum vierten Mal langsam sterben und ORF 3 wirft einen Blick hinter die Fassade Vietnams

17.00 MAGAZIN

Schwarzes Meer und weiße Nächte: Macht und Menschen in Osteuropa Von Bulgarien über die Ukraine, Moldau und Rumänien – die zweiteilige Reportage gibt Einblicke in Staaten, die seit Jahrhunderten zwischen Ost und West stehen. Bis 18.30, 3sat

20.15 ACTION

Stirb langsam 4.0 (Live Free or Die Hard, USA 2007, Len Wiseman) John McClane (Bruce Willis) hat wieder einen schlechten Tag. Knapp zwanzig Jahre nach seinem ersten Großeinsatz muss er es erneut mit scheinbar übermächtigen Terroristen aufnehmen. Da hat der Körper des alten Mannes zu leiden, die Schurken letztendlich aber noch viel mehr. Grundsolide Action. Bis 22.45, Vox

trailersplaygroundhd

20.15 DOKUMENTATION

Das getäuschte Gedächtnis Vor allem vor Gericht sind Erinnerungen von Augenzeugen mächtige Werkzeuge beim Lösen von Fällen. Führende Gedächtnisforscher, Neurologen und Rechtspsychologen sprechen über das Phänomen. Bis 21.00, 3sat

21.00 MAGAZIN

Scobel: Nach dem Trauma Verschiedenste Erfahrungen wie Naturkatastrophen, Kriegsereignisse oder auch Hunger und Durst können Traumata auslösen. Schätzungen gehen davon aus, dass mindestens 25 Prozent der in Deutschland ankommenden Flüchtlinge Opfer solcher Traumatisierungen sind. Die Sendung beschäftigt sich mit Traumata, deren Behandlung sowie Möglichkeiten der Vorbeugung von Auswirkungen traumatischer Erlebnisse. Bis 22.00, 3sat

21.05 DISKUSSION

Inside Asia Aktuelle Themen bespricht Auslandskorrespondent Raimund Löw in Peking mit Irene Giner-Reichl (Österreichische Botschafterin in China), Meng Hong (Deutschlandexpertin), Yang Chengxu (Chinesischer Botschafter in Österreich a. D.) und Johnny Erling (China-Korrespondent von der STANDARD). Bis 21.50, ORF 3

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Die Leute vom Schloss Der Adel wurde vor fast hundert Jahren in Österreich abgeschafft, er existiert aber in gewisser Weise weiterhin. Adelige Familien hüten und pflegen ihre Traditionen und geben sie an ihre Kinder weiter, die Repräsentation der Familie hat einen hohen Stellenwert, und geheiratet wird ebenfalls vorwiegend in eigenen Kreisen. Ein Porträt von Katrin Mackowski über drei adelige Großfamilien aus Bayern und Österreich. Bis 22.00, ORF 2

21.15 DOKUMENTATION

Kann Glaube heilen? Wissenschaftsjournalist Kurt Langbein begleitet einen Krebspatienten zum Wallfahrtsort Lourdes und berichtet von rational nicht erklärbaren Spontanheilungen. Bis 22.15, Servus TV

21.50 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Vietnam – Ein Blick hinter die Fassade Vietnam verfolgt ein ambitioniertes Ziel: Bis 2020 will man den Status einer Industrienation erreichen. In Bereichen wie Lebensstandard oder Technologisierung liegt das Land jedoch hinter anderen südostasiatischen Staaten. Während Städte eine positive Entwicklung aufweisen, leidet die Landbevölkerung an Armut und Mangelernährung. Bis 22.25, ORF 3

foto: orf / marion mayer-hohdahl

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar 7: Zwischen Medizin und Hokuspokus: Was können Wunderheiler? Mit Moderator Michael Fleischhacker diskutieren der Mediziner Christian Fiala, der Musiker Friedrich Kleinhapl, dessen Leben alternative Methoden retteten, der Energetiker Georg Rieder und der Physiker und Skeptiker Florian Aigner. Bis 23.25, Servus TV

22.25 MAGAZIN

60 Minuten Politik: Herbst 2016 – Österreich in der Sackgasse? Gäste bei den Chefredakteuren Christoph Takacs (ORF) und Andreas Koller (Salzburger Nachrichten): Karl Blecha (SPÖ), Ingrid Korosec (ÖVP), Norbert Steger (FPÖ), Doris Pollet-Kammerlander (Die Grünen), Friedhelm Frischenschlager (Mitbegründer Liberales Forum). Bis 23.30, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Eco Diese Woche mit folgenden Themen: 1) Ein Jahr Grenzkontrollen: Was sie kosten, wie es weitergeht. 2) Geld oder Zeit: Was die Lohnrunde heuer bringen könnte. 3) Start-up-Firmen: der lange Weg zum Erfolg in der Biotechnologie. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Gäste sind die Schauspielerin Katerina Jacob, der ehemaliger Rektor der WU und neue Wifo-Chef Christoph Badelt, der Kabarettist Alf Poier und Tanja Frank, Olympia-Medaillen-Gewinnerin im Segeln. Bis 0.05, ORF 2

23.30 COMEDY

Monis Grill Jüngstes Produkt aus der Komikschmiede des Urbayern Franz Xaver Bogners (München 7): Monika Gruber führt ein Lokal, das gern von Promis aufgesucht wird: Hybrid aus gespieltem und spontanem Witz. Erster Gast ist Hella von Sinnen, es geht schnell ans Eingemachte. Bis 0.00, ARD