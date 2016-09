"Brangelina"-Aus: Brad Pitt will offenbar um Sorgerecht kämpfen

"TMZ": Heftiger Streit mit Angelina Jolie um die sechs Kinder droht

Los Angeles – Das einstige Hollywood-Traumpaar Angelina Jolie und Brad Pitt steuert auf einen Streit um das Sorgerecht für die sechs Kinder zu. Pitt will demnach nicht hinnehmen, dass Jolie das alleinige Sorgerecht beansprucht und ihm nur ein Besuchsrecht gewähren will, berichtete die US-Website "TMZ" am Mittwoch.

Jolie träume, wenn sie glaube, dass sie Pitt die Kinder wegnehmen könne, zitierte das Portal Personen aus Pitts Freundeskreis. Das werde "nicht passieren". Der 52-Jährige wolle um ein gemeinsames Sorgerecht kämpfen.

Trennung auch im Wachsfigurenkabinett

Damit zeichnet sich laut "TMZ" ab, dass das Sorgerecht zum Kernpunkt des Scheidungsverfahrens werde. Das berge das Potenzial eines "heftigen juristischen Streits". Zugleich wurden aber Personen aus Pitts Umfeld mit den Worten zitiert, dieser halte Jolie für eine "großartige Mutter" und wolle ihr durch die Scheidung keinen Schaden zufügen.

"TMZ" hatte am Dienstag berichtet, dass die 41-Jährige wegen unüberbrückbarer Differenzen die Scheidung eingereicht habe. Demnach sorgt sie sich wegen Pitts Cannabis- und Alkoholkonsums und damit einhergehender Wutanfälle um das Wohl der Kinder. Unterhaltszahlungen wolle sie aber nicht. Aus Pitts Umfeld hieß es nun, dieser habe seine Kinder niemals in Gefahr gebracht.

Als Reaktion darauf hat auch das Londoner Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds die Trennung von "Brangelina" vollzogen. Zwischen die Wachsfiguren der beiden wurde jene des Schauspielers Robert Pattinson gestellt, twitterte das Museum am Mittwoch.

Ehe kriselte seit Monaten

Die beiden Hollywood-Stars hatten im August 2014 geheiratet, nachdem sie schon zehn Jahre lang ein Paar gewesen waren. In dieser Zeit bekamen sie drei leibliche Kinder und sorgten für drei Adoptivkinder aus Vietnam, Kambodscha und Äthiopien. Sie heirateten damals heimlich im südfranzösischen Familienschloss Miraval.

Gerüchten zufolge kriselte die Ehe seit Monaten, die beiden haben laut "TMZ" mehrfach offen miteinander über die Scheidung gesprochen. Insofern sei Jolies Scheidungsantrag für Pitt kein Schock gewesen. Dennoch sei er "am Boden zerstört".

Kennengelernt hatten die beiden einander bei den Dreharbeiten zu "Mr. & Mrs. Smith", das 2005 in die Kinos kam. Bald darauf wurde eine Affäre bekannt. Pitt war davor mit der Schauspielerin Jennifer Aniston verheiratet. Für Jolie ist es die dritte Scheidung: Sie hat bereits Ehen mit den Schauspielern Jonny Lee Miller und Billy Bob Thornton hinter sich. (APA, AFP, 21.9.2016)