Deutsche Malerin Karin Kneffel erhält Cologne-Fine-Art-Preis

Köln – Die Düsseldorfer Malerin Karin Kneffel (59) erhält den mit 10.000 Euro dotierten Cologne-Fine-Art-Preis. "Mit virtuoser, fast an Zauberei grenzender Meisterschaft" ziehe Kneffel den Betrachter in ihren Bann, teilte der Bundesverband Deutscher Galerien und Kunsthändler am Mittwoch in Köln mit.

Die in Marl geborene Künstlerin, eine frühere Meisterschülerin bei Gerhard Richter, ist vor allem für ihre Bilder von appetitlichen Früchten wie Kirschen, Birnen und Pfirsichen bekannt. Damit versetze sie "jedes Auge in helle Freude", lobte der Verband. Zu den bisherigen Preisträgern zählten Sigmar Polke, Georg Baselitz und Günther Uecker. (APA, 21.9.2016)