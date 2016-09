USA: Vater vergiftete seine Kinder und erschoss die Stiefkinder

Mutter erlitt Schussverletzungen

Lansing (Michigan) – Ein Mann in den USA hat Medienberichten zufolge seine zwei Kinder und zwei Stiefkinder getötet. Deren Mutter kam mit schweren Schussverletzungen in ein Krankenhaus, wie der örtliche Sender WXYZ am Mittwoch unter Berufung auf den Polizeichef von Dearborn Heights im Bundesstaat Michigan berichtete.

Der Täter erschoss dem Sender CBS zufolge eine 17-Jährige und einen 19-Jährigen und vergiftete eine Vierjährige und einen Sechsjährigen mit den Abgasen seines Autos. Alle fünf Opfer wurden im Haus gefunden, die kleinen Kinder in ihren Betten.

Beim mutmaßlichen Mörder soll es sich um den Vater der zwei Kinder und Stiefvater der 17- und des 19-Jährigen handeln. Er rief den Berichten zufolge in der Nacht auf Mittwoch die Polizei und sagte, er habe seine ganze Familie getötet. Als die Beamten eintrafen, wartete er demnach auf der Veranda und ließ sich festnehmen. (APA, dpa, 21.9.2016)