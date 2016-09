Robert Brunner gestorben

Ex-Tomba-Betreuer war von 2001 bis 2010 auch Pressechef der ÖSV-Herren

Wien/Bozen – Der über viele Jahre im Skiweltcup als Betreuer wirkende Südtiroler Robert Brunner ist in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 64 Jahren in Meran einer Tumorerkrankung erlegen. Das gab der Skiverband Italiens (FISI) bekannt. Brunner war in seiner Heimat in den 1980- und 90er-Jahren Pressebetreuer von Superstar Alberto Tomba.

Nach dem Karriereende von Tomba 1996 arbeitete er u.a. für den Österreichischen Skiverband (ÖSV), so war er von 2001 bis 2010 Pressechef der ÖSV-Herren. Danach kehrte er als Teammanager nach Italien zurück. Seit der Saison 2011/12 hatte er keine offizielle Funktion mehr inne, tauchte aber immer wieder bei Weltcupveranstaltungen als Zaungast auf. (APA, 21.9.2016)