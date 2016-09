Anrainerparkplätze in Wien beschäftigen das Höchstgericht

ÖAMTC hat Musterverfahren unterstützt – Verschobene Beratungen über Verbot eines Jagdverbotes und Medikamente-Verkaufsverbot für dm werden nachgeholt

Wien – Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) soll klären, ob Anrainerparkplätze in Wien gesetzeswidrig sind. Beraten wird darüber in der am Donnerstag startenden Herbst-Session (bis 15. Oktober). Einen neuen Anlauf nehmen die Verfassungsrichter für die im Juni wegen der Wahlanfechtung verschobenen Causen Verbot eines Jagdverbotes und Verkaufsverbot für rezeptfreie Medikamente bei dm.

Dem ÖAMTC sind die Anrainerparkplätze ein Dorn im Auge – sieht er sie doch als Beweis dafür, dass man mit der Parkraumsituation in Wien nicht zurande kommt. Mit den für Anrainer reservierten Stellplätzen habe man zu wenig Platz für andere Autofahrer, kritisiert der Verkehrsklub seit langem. Deshalb hat der ÖAMTC einige Antragsteller beim Gang zum VfGH unterstützt. In der Herbst-Session geht es um Anträge zu den Bezirken Innere Stadt und Josefstadt. Die dortigen Anrainerparkplätze seien gesetzeswidrig, argumentieren die Antragsteller, weil es sich um eine unzulässige, sachlich nicht gerechtfertigte Privilegierung der Wohnbevölkerung handle.

Nachgeholt wird am 27. September die – wegen der Anfechtung der Hofburg-Stichwahl verschobene – öffentliche Verhandlung zum Kärntner Jagdgesetz. Der VfGH hat im Jänner amtswegig eine Gesetzesprüfung eingeleitet – nach einer Beschwerde eines Kärntner Waldbesitzer gegen die Pflicht, auf seinem Grundstück die Jagd zu erlauben. Diese ausnahmslose "Duldungspflicht" scheine ein Eingriff in das Eigentumsrecht mit "besonderer Intensität", konstatierte der VfGH im Prüfbeschluss. Das Verbot, am eigenen Grundstück die Jagd zu verbieten, gilt auch in anderen Bundesländern.

Ebenfalls nachgeholt wird die Beratung über die Beschwerde der Drogeriemarktkette dm gegen das Verkaufsverbot für rezeptfreie Medikamente. Es gebe keine sachliche Rechtfertigung für den sogenannten Apothekenvorbehalt, also liege ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz vor, argumentiert dm. (APA)