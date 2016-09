Erneut zwei Terrorverdächtige in Frankreich verhaftet

Franzosen hatten Kontakt zu Jihadist Kassim

Paris – Die französische Justiz hat erneut zwei Terrorverdächtige in Untersuchungshaft genommen. Die beiden Franzosen im Alter von 30 und 39 Jahren sollen mit dem Jihadisten Rachid Kassim über den Messengerdienst Telegram in Kontakt gewesen sein, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch mit Verweis auf die Staatsanwaltschaft.

Den am Freitag festgenommenen Männern wird die Teilnahme an einer verbrecherischen Vereinigung in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben vorgeworfen.

Kassim hatte im Internet dazu aufgerufen, Frankreich anzugreifen. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Polizei zwei Jugendliche festgenommen, die mit dem Jihadisten in Kontakt gestanden sein sollen. In Frankreich gilt nach einer Terrorserie der Ausnahmezustand. (APA, 21.9.2016)