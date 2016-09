Alitalia-Piloten streiken am Donnerstag: Flüge Wien-Rom betroffen

Mehrere Verbindungen sollen gecancelt werden

Rom – Der am Donnerstag geplante 24-stündige Pilotenstreik bei der italienischen Fluggesellschaft Alitalia wird auch Auswirkungen in Wien haben. Zwei Wien-Rom-Flüge wurden gecancelt, teilte Alitalia der APA mit. Auch die zwei Rom-Wien-Verbindungen fallen am Donnerstag aus. Wegen des Streiks werden Dutzende Alitalia-Verbindungen gestrichen.

Mit dem Streik protestieren die Piloten gegen das Alitalia-Management, das mehrere Benefits für das Flugpersonal gestrichen hat. Alitalias CEO Cramer Ball bezeichnete die Streikpläne der Gewerkschaften als "reinen Wahnsinn", wenn man die hohen Verluste der Airline berücksichtige.

Verluste 2015

"Dieser Streik wird unserer Airline erheblichen finanziellen Schaden und zehntausenden Kunden Unannehmlichkeiten verursachen. Vor allem gefährdet dieser Streik die künftige Entwicklung Alitalias", kommentierte Ball in einem Brief an die Mitarbeiter. Die italienische Airline, an der Etihad – Großaktionär der Niki-Mutter Air Berlin – eine 49-prozentige Beteiligung hält, hatte 2015 noch Verluste in Höhe von 1,5 Millionen Euro pro Tag gemeldet.

Die Regierung in Rom denkt indes an die zwangsmäßige Arbeitseinberufung der Alitalia-Piloten, betonte Verkehrsminister Graziano Delrio nach Medienangaben. "Niemand will das Streikrecht beschneiden. Es ist jedoch absurd, das Recht auf freie Mobilität einzuschränken. Beide sind in der Verfassung verankerte Rechte, die respektiert werden müssen", so Delrio. (APA, 21.9.2016)