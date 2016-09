Oberösterreich: Asselalarm im Krankenhaus

Im Landeskrankenhaus Kirchdorf an der Krems wurde im OP-Bereich eine Kellerassel entdeckt – die Patientenaufnahme ist gestoppt

Alle Operationssäle des oberösterreichischen Landeskrankenhauses in Kirchdorf an der Krems sind bist auf weiteres wegen eines Schädlingsbefalls gesperrt worden. In einem der Säle an der Decke war eine Kellerassel entdeckt worden.

"Das ist ein Hygieneproblem, das wir umgehend lösen müssen", sagt Jutta Oberweger, die Pressesprecherin des Spitalbetreibers Gespag. Von der Assel an sich geht keine Gesundheitsgefahr aus, "wir hätten auch bei einer Fliege Alarm geschlagen", sagt sie. Vielmehr dürfte sich durch den laufenden Baustellenbetrieb im Spitalsbereich eine undichte Stelle im Gebäude ergeben haben. Wer sich mit Ungeziefer auskennt, wüsste, dass eine "Assel selten alleine kommt".

Auf Ursachensuche

der OP-Betrieb wurde eingestellt. Wegen der Schließung werden derzeit in dem Spital in den Abteilungen Unfall, Chirurgie und Orthopädie sowie Gynäkologie und Geburtshilfe keine Patienten aufgenommen. Auch in Notfällen wird das Krankenhaus nicht angefahren.

Derzeit findet die Begehung durch die Baustellenbetreiber statt, die mit den Hygieneverantwortlichen das weitere Vorgehen besprechen. "Wir müssen die undichte Stelle finden", sagt Oberweger. Jetzt werde der Gebäudeteil nach Rissen oder Löchern in den Wänden untersucht.

Von den Bauexperten hängen Operationstermine ab. In der Orthopädie in Kirchdorf werden viele Hüft- und Kniegelenke operiert, Patienten warten oft seit Wochen und Monaten. Für ihre Fragen hat die Gespag eine Hotline eingerichtet: 05/055467/22703. (APA/red, 20.9.2016)