US-Regisseur Curtis Hanson gestorben

Bekannt für Filme wie "L.A. Confidential", "8 Mile" und "Wonder Boys"

Los Angeles – Der US-Filmregisseur Curtis Hanson ist mit 71 Jahren gestorben. Er wurde am Dienstag in seinem Zuhause in Hollywood tot vorgefunden, nachdem ein medizinischer Notfall gemeldet worden war, wie US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf einen Polizeisprecher berichteten. Er starb demnach eines natürlichen Todes.

Hanson wurde mit Filmen wie dem Thriller "Die Hand an der Wiege" (1992) und "Am wilden Fluß" (1994) mit Meryl Streep bekannt. Als wesentliche Einflüsse auf seine Arbeit nannte er die Regisseure Alfred Hitchcock und Nicholas Ray.

Für seine James-Ellroy-Verfilmung "L.A. Confidential" (1997) erhielt Hanson als Co-Drehbuchautor einen Oscar. Einen Oscar gab es auch für Bob Dylans Titelsong "Things Have Changed" für Hansons Film "Wonder Boys" (2000), für den der Regisseur auch das Musikvideo drehte. Zwei Jahre später brachte Hanson die Geschichte eines Rappers mit Eminem in der Hauptrolle unter dem Titel "8 Mile" auf die Leinwand. (APA, red, 21.9.2016)