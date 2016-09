Rekordserie setzt sich fort: Wärmster August seit Beginn der Messungen

16. Monat in Folge mit neuem Temperaturrekord

New York – Die Serie von Temperaturrekorden will kein Ende nehmen: Nach Messungen der US-Klimabehörde NOAA war der vergangene Monat der wärmste August seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1880. Die Durchschnittstemperatur über Land und Ozeanen habe um 0,92 Grad Celsius über dem Durchschnittswert des 20. Jahrhunderts von 15,6 Grad gelegen, teilte die NOAA am Dienstag mit. Damit wurde der August 2015 als bisheriger Rekordhalter um 0,05 Grad Celsius übertroffen.

Der August stellte als 16. Monat in Folge einen Temperaturrekord auf – so viele Monate in Folge wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Besonders warm war es nach Angaben der NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) unter anderem in Spanien, Großbritannien, Bahrain und Teilen Kanadas. (APA, red, 20.9.2016)