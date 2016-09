Obama warnt bei UN-Rede vor dem Bau von Mauern und Abschottung

"Eine von Mauern umringte Nation würde sich heute nur selbst einschließen"

New York / Washington – Mit einem Seitenhieb gegen den Republikaner Donald Trump hat US-Präsident Barack Obama bei den Vereinten Nationen vor dem Bau von Mauern und der Abschottung einzelner Staaten gewarnt. "Eine von Mauern umringte Nation würde sich heute nur selbst einschließen", sagte Obama in seiner letzten Rede bei der UN-Generaldebatte im New York am Dienstag.

"Wir alle stehen vor einer Entscheidung: Wir können mit einem besseren Modell der Zusammenarbeit und Integration vorwärtsdrängen oder uns in eine strikt getrennte Welt zurückziehen." Die Grenzen von Staaten, Herkunft, Stämmen und Religion dürften nicht Trennlinien internationaler Politik sein.

Die Zahl der Demokratien rund um die Welt habe sich in den vergangenen 25 Jahren fast verdoppelt. "Ein Vierteljahrhundert nach dem Ende des Kalten Krieges ist die Welt in vielerlei Hinsicht weniger gewalttätig und wohlhabender als jemals zuvor", sagte der im Jänner nach acht Jahren Präsidentschaft aus dem Amt scheidende Obama. Die Prinzipien offener Märkte, internationalen Rechts und der Demokratie blieben die besten Grundlagen für menschlichen Fortschritt im laufenden Jahrhundert.

"Brachland" Nordkorea

Obama hat das kommunistische Nordkorea als "Brachland" bezeichnet und dessen Atomtests als Gefahr für die internationale Sicherheit kritisiert. "Wenn Nordkorea eine Atombombe testet, gefährdet dies uns alle", sagte Obama in der UN-Generaldebatte in New York am Dienstag. Die ganze Welt müsse mehr dazu beitragen, einen Nuklearkrieg zu vermeiden.

Länder mit Atomwaffen wie die USA hätten dabei eine einzigartige Verantwortung, sagte der im Jänner aus dem Amt scheidende Obama. "Wir haben den iranischen Atomkonflikt durch Diplomatie gelöst", sagte er mit Blick auf das im Juli 2015 geschlossene Abkommen mit dem Iran. Das Land hatte darin wesentliche Beschränkungen seines Atomprogramms akzeptiert, woraufhin die Wirtschaftssanktionen im Gegenzug aufgehoben wurden. (APA, 20.9.2016)