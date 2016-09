US-Sprintstar Gay sattelt auf Bob-Anschieber um

34-Jähriger versucht sich im Bobsport und startet bei US-Meisterschaften in Calgary

Lake Placid (New York)/Calgary – Die Leichtathletik-Sprint-Stars Tyson Gay und Ryan Bailey treten bei den US-Meisterschaften der Bob-Anschieber an. Von Mittwoch bis Samstag werden in der kanadischen Olympiastadt Calgary die Titelkämpfe sowohl im Einzel als auch im Team ausgetragen. Danach wird die Zusammensetzung der US-Bob-Mannschaften für die kommende Weltcup-Saison vorgenommen.

Gay und Bailey standen gemeinsam in der 4-x-100-Meter-Staffel der USA, die 2012 in London die Silbermedaille gewonnen hatte. Nach einem positiven Dopingtest von Gay wurde diese dem US-Quartett aber nachträglich aberkannt. (APA, 20.9.2016)