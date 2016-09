TV- und Radiotipps für Mittwoch, 21. September

Die Welt der Computerspiele im ZDFinfo-Themenabend, "Space Cowboys" reiten aus, im "Weltjournal" geht es um Heiratsbusiness in Indien und Frauen in Ägypten

9.05 LIVE

Plenarsitzung des Nationalrates Neben einer Aktuelle Stunde der Neos zum Thema Medienpolitik mit Schwerpunkt ORF gehe es um den "Schutz der österreichischen Grenzen, der EU-Außengrenzen und Sicherung von Schutzzonen". Der wohl wichtigste Tagesordnungspunkt behandelt die Gesetzesänderungen hinsichtlich der Verschiebung der Bundespräsidentenwahl. Fritz Jungmayr kommentiert. Bis 13.00, ORF 2

19.20 MAGAZIN

Kulturzeit Tina Mendelsohn präsentiert u. a. einen Beitrag über Syrien und die "Geschichte einer zerstörten Welt". Bis 20.00, 3sat

20.15 MAGAZIN

Terra Mater Erfindergeist im Tierreich ist überall zu finden: Wanderameisen errichten Trutzburgen aus eigenen Körpern, Elefanten finden mit einem Navigationssystem im Kopf Wasserstellen. Bis 21.15, Servus TV

20.15 DOKUMENTATION

World of Warcraft Zum Auftakt des Themenabends widmet sich die Dokumentation einem der populärsten Computerspiele. Im Anschluss beobachtet Videospiele – Revolution einer Generation (21.00) den Aufstieg der mittlerweile am meisten verkauften Kulturprodukte weltweit, danach geht es um Einfluss und Auswirkungen der Killerspiele (21.35). Bis 21.00, ZDFinfo

20.15 STERNSTUNDEN

Space Cowboys (USA 2000, Clint Eastwood) Vier alte Raumfahrtpioniere (Clint Eastwood, Donald Sutherland, Tommy Lee Jones und James Garner) müssen einen schrottreifen Satelliten reparieren: Eastwoods ironischer Nachtrag zum Genre des Weltallproblemfilms huldigt dem Heldentum der Professionals ausgiebig mit Nostalgie und Komik. Bis 22.50, Kabel eins

warner movies on demand

21.45 MAGAZIN

Plusminus Die Themen des Wirtschaftsmagazins: 1) Etikettenschwindel bei Olivenöl. 2) Neues EU-Gesetz zum Datenschutz. 3) Kraftfutter und kranke Kühe. Bis 22.15, ARD

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Indien – Das Heiratsbusiness Neunzig Prozent der Ehen in Indien sind nach wie vor arrangiert, meist von der Verwandtschaft, aber auch mithilfe von professionellen Kupplern. Vor einem Jahr hat Patrick Hafner Singles in Indien bei ihrer Partnersuche begleitet – nun zeigt er, was aus den Singles von damals geworden ist. Bis 23.05, ORF 2

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Mann gegen Frau – Lieben und Leiden auf Ägyptisch Die britisch-ägyptische Journalistin Natasha Wheatley berichtet in ihrer Reportage von der angespannten Situation von Frauen in Ägypten: ein selbstbestimmtes Leben zwischen Moderne und Tradition ist angesichts der fortschreitenden Islamisierung im Land schwieriger denn je. Bis 23.55, ORF 2