Online-Inserat: Harry Potters Heimathaus steht zum Verkauf

Für über 550.000 Euro kann man den Ligusterweg 4 in Little Whinging sein Eigen nennen

Das Haus, in dem der bekannteste Magier der Zaubereigeschichte gelebt hat, steht zum Verkauf. Das Heim der Dursleys im Ligusterweg 4, Little Whinging, Surrey, in dem Harry Potter aufgewachsen ist, wird für mehr als 550.000 Euro angeboten.

gif: warner bros. Der Ligusterweg 4 steht zum Verkauf.

The boy who lived there

Das Dursley-Haus steht in Wirklichkeit im britischen Bracknell, westlich von London. Per Onlineanzeige wird das film- und magiehistorisch relevante Gebäude mit drei Schlafzimmern angeboten – plus Schlafstelle unter der Treppe.

Seinen großen Auftritt hat das britische Heim im ersten Teil der Harry Potter-Filmreihe "Harry Potter und der Stein des Weisens". Danach verwendete man eine Filmkulisse, die dem Privet Drive 4 – so der Name im Original – nachempfunden war.

Neu renoviertes Muggelhaus

Das Haus, in dem Harry Potter bis zu seiner Volljähirgkeit vor dem dunklen Lord Voldemort versteckt gehalten wurde, ist seit seinem Filmauftritt neu renoviert worden. Unter anderem besitzt der Ligusterweg 4 eine neue Auffahrt, eine umgerüstete Küche und eine Alarmanlage. Ob diese auch gegen dunkle Zauberer und Todesser wirkt, ist leider nicht bekannt. (rec, 21.9.2016)