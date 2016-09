Mann onanierte vor Kindern in Wiener Bussen

Gesuchter war von Mai 2015 bis April 2016 in den Linien 56A, 52A und 64A unterwegs

Wien – Nachdem die Wiener Polizei am vergangenen Sonntag ein Foto eines Mannes veröffentlicht hat, der wiederholt vor Kindern in Linienbussen onaniert haben soll, sind zahlreiche Hinweise eingegangen. Polizeisprecherin Michaela Rossmann sagte am Dienstag, diese Meldungen würden nun überprüft. Ob Zielführendes dabei war, konnte die Polizeisprecherin noch nicht sagen.

Der Gesuchte soll die unzüchtigen Handlungen von Mai 2015 bis April 2016 in den Linien 56A, 52A und 64A begangen haben. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01/31310 DW 57800 oder DW 57310 erbeten. (APA, 20.9.2016)