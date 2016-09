Griss erhielt Großes Goldenes Ehrenzeichen der Steiermark

In Würdigung des Lebenswerks

Graz – Die frühere Präsidentin des Obersten Gerichtshofs und Bundespräsidentschafts-Kandidatin Irmgard Griss hat am Montagabend das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark erhalten. Die gebürtige Steirerin erhalte dieses in "Würdigung ihres Lebenswerks", hieß es laut Land Steiermark am Dienstag.

LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP) sagte, für Griss sei das Richterinnenamt stets mehr als die bloße Ausübung eines Berufes gewesen. Dies werde nicht zuletzt auch durch ihr breites Engagement in verschiedenen Kommissionen und Senaten deutlich. (APA, 20.9.2016)