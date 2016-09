"Bullyparade – Der Film" kommt im Sommer 2017 ins Kino

Herbig, Kavanian und Tramitz ab Juli wieder auf der Leinwand

München – Die "Bullyparade" kommt im Sommer 2017 ins Kino. Die Dreharbeiten für den Film von Michael "Bully" Herbig sind abgeschlossen, wie die Produktionsfirma Warner Bros. Pictures am Dienstag in München mitteilte.

Nach den Blockbustern "Der Schuh des Manitu" (2011) und "(T)Raumschiff Surprise-Periode 1" (2004) machen Herbig und seine "Bullyparade"-Kollegen Rick Kavanian und Christian Tramitz zum 20. Jubiläum der Kultshow (1997-2002) wieder gemeinsame Sache. Es soll ein Wiedersehen geben mit den Helden der legendären ProSieben-Show: Winnetou, Old Shatterhand, Sissi, Franz, Captain Kork, Mr. Spuck und Schrotty. "Drei Typen spielen in fünf Episoden 24 verschiedene Figuren. Zum Glück konnten wir auch diese Proportionalaufgabe mit einem einfachen Dreisatz lösen!", sagte Herbig (48) dazu laut Mitteilung.

Abschied als Komiker?

Für ihn bedeutet der Film wohl den Abschied als Komiker. Im vergangenen Jahr hatte er in einem Interview des "Zeit-Magazins" angekündigt, er wisse nicht, ob er "mit 50 noch in Frauenklamotten steigen möchte. Oder auf ein Pferd". Im "Bullyparade"-Film wird er das in seinen Paraderollen als Abahachi und Winnetouch aber wohl noch ein letztes Mal tun. Der Film soll nach Angaben von Warner Bros. Pictures in Wien am 21. Juli 2017 in den österreichischen Kinos starten; bereits sechs Monate danach ist er auf Amazon Prime Video zu sehen. (APA, 20.9.2016)