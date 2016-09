Deutsche Bahn: Kostenloses WLAN in der zweiten Klasse ab Dezember

Leistungsfähiges System wird in 250 ICE-Züge eingebaut

Ab Dezember sollen auch Bahnfahrer in der zweiten Klasse kostenloses WLAN nutzen können. Am Montag startete der Einbau eines neuen, erheblich leistungsfähigeren WLAN-Systems in 250 ICE-Züge, wie die Deutsche Bahn (DB) in Berlin mitteilte. Die umgerüsteten Züge seien an einem neuen WLAN-Logo zu erkennen.

Ausgerüstet werden die Züge mit der "derzeit modernsten WLAN-Technik der schwedischen Firma Icomera", wie die Bahn erklärte. Sie greife auf die jeweils schnellsten Datennetze aller Mobilfunknetze zu und könne durch intelligentes Bündeln der Netzbetreiberkapazitäten bedeutend höhere Datenvolumen verarbeiten.

Gerecht und ausgewogen

Die zur Verfügung stehende Bandbreite im Zug ist aber abhängig von der Leistungsfähigkeit der Mobilfunknetze. "Damit alle Reisenden gerecht und ausgewogen auf das bestmögliche Angebot zugreifen können, verteilt das System die verfügbaren Bandbreiten möglichst gleichmäßig unter den Fahrgästen", erklärte die Bahn.

Bis Ende des Jahres soll der Einbau der Icomera-Technik abgeschlossen sein. Die Bahn investiert eigenen Angaben zufolge insgesamt 100 Mio. Euro in das neue WLAN sowie neue Mobilfunk-Repeater im ICE.

Leistungsfähiges WLAN und ein verbesserter Telefonempfang sind Teil des schon vergangenen Dezember vorgestellten Programms Zukunft Bahn. Das WLAN-Netz soll demnach in den kommenden Jahren nach und nach entlang der Reisekette auf mehr Fernverkehrszüge, Bahnhöfe und auch auf S-Bahn- und Nahverkehrszüge ausgedehnt werden. (APA, 20.9. 2016)